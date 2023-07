Text-to-Speech: WDR verbessert Katastrophenwarnung

Der WDR verbes­sert die Bevöl­kerungs­war­nung in Kata­stro­phen­fällen für Menschen mit visu­eller Einschrän­kung. Ein Text-to-Speech-System wurde beim Fern­sehen imple­men­tiert, um den barrie­refreien Zugang weiter zu verbes­sern.

Die Flut­kata­strophe im Ahrtal im Sommer 2021 hatte gezeigt, dass die Bevöl­kerungs­war­nung in Krisen­fällen nicht optimal funk­tio­niert. Warn­mel­dungen erreichten Personen nicht, unter anderem, weil die Mobil­funk­netze recht früh ausge­fallen sind. Seither wird um neue Möglich­keiten gerungen, welche dieses Manko besei­tigen sollen.

Eine wich­tige Rolle soll der klas­sische Rund­funk bieten, beispiels­weise mit dem Dienst Emer­gency Warning Funcio­nality (EWF), der Digi­tal­radios bei Kata­stro­phen­fällen aus dem Schlaf wecken oder vom laufenden Programm auf einen Warn­kanal umschalten soll.

Text-to-Speech-Modul im TV

Barrierefreiheit beim WDR

Foto: WDR Ein weiteres Modul ist Barrie­refrei­heit: Der West­deut­sche Rund­funk (WDR) hat jetzt ein Text-to-Speech-System (TTS) imple­men­tiert, um den barrie­refreien Zugang der Sender­ange­bote noch weiter zu verbes­sern. Dieses System wandelt bei wich­tigen Ereig­nissen oder im Kata­stro­phen­fall Ad-hoc einge­blen­dete Text­nach­richten oder Ticker-Meldungen im laufenden Fern­seh­pro­gramm in Sprache um, die zusätz­lich mit dem Sende­signal als Audio-Signale ausge­spielt werden.

Visuell beein­träch­tigte Zuschauer können auf diesem Weg die Text­mel­dungen dann auch als Audio­signale empfangen - beson­ders wichtig im Kata­stro­phen­fall. Das IT-Unter­nehmen LOGIC media solu­tions habe das System imple­men­tiert und die naht­lose Inte­gra­tion in die Produk­tions­abläufe des WDR sicher­gestellt.

Voice-Modul von Fraun­hofer

Zur Sprach­syn­these wird das "Allinga Voice TTS"-Modul genutzt, eine gemein­same Entwick­lung der Fraun­hofer Insti­tute IAIS und IIS. Wenn im Sende­zen­trum ein Signal zur Texterstel­lung ausge­löst wird und eine Text­nach­richt am News­feed-Server bei der ARD anliegt, fragt der Client diese am Server ab, und die Allinga Voice TTS synthe­tisiert daraus Sprache in Form von Audio­samples.

Das produ­zierte Audio­signal wird dann in der Sende­zen­trale verfügbar gemacht und bei Bedarf ausge­spielt. Dabei senkt der dazu genutzte Embedder den eigent­lichen Sendeton ab und spielt das Audio­signal der Audio-Server auf den Sendeton auf. Anstelle des Fern­seh­tons ist dann der Warn­hin­weis zu hören.

Ähnlich wie andere barrie­refreie Dienste wie die Einblen­dung von Unter­titeln oder Audi­ode­skrip­tion kann der Nutzer den Dienst bei der Einrich­tung seines TV-Gerätes manuell zuschalten.

Ein weiterer wich­tiger Baustein der Bevöl­kerungs­war­nung ist Cell Broad­cas­ting.