watchOS 9: Health-App unterstützt bald Medikation

Neben iPadOS, iOS und macOS bekommt auch das Betriebs­system für die Apple Watch ein Update. Apple kündigte auf der WWDC 2022 watchOS 9 an, das neben neuen Watch-Faces und erwei­terten Features für die Trai­nings-App auch neue Funk­tionen für die Schlaf-App und die Aufzei­chung von Gesund­heits­funk­tionen erhält. watchOS 9 wird mit großer Wahr­schein­lich­keit mit Einfüh­rung der Apple Watch Series 8 (gemeinsam mit der iPhone-14-Serie) "final" gemacht. Nicht nur die neue Uhr, auch Vorgänger-Gene­rationen wie die Apple Watch Series 7 und die Apple Watch SE werden mit großer Wahr­schein­lich­keit die Soft­ware-Aktua­lisie­rung erhalten.

Wich­tige Neue­rungen von watchOS 9 für die Apple Watch lesen Sie in der nach­fol­genden Zusam­men­fas­sung. Features von watchOS 9 im Überblick

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de

Neue Watch-Faces

watchOS 9 hat vier neue Watch-Faces im Gepäck. So wurde das Astro­nomie-Ziffern­blatt neu konzi­piert. Das zeigt unter anderem die Wolken­abde­ckung rund um den Globus an. Das neue Mond-Ziffern­blatt zeigt unter anderem tradi­tio­nelle Feier­tage verschie­dener Kulturen mit Unter­stüt­zung für chine­sische, isla­mische und hebräi­sche Kalender. watchOS 9 bringt vier neue Watch Faces

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de "Play Time" ist ein Ziffern­blatt mit animierten Zahlen, die beim Antippen auf dem Display herum­springen. Beim Absenken des Hand­gelenks "schlafen" sie ein. Das Watch-Face "Metro­politan" hat eine neue Schriftart, die sich dyna­misch dehnt, wenn die digi­tale Krone gedreht wird, und erhält verschie­dene Farb­kom­bina­tionen.

Darüber hinaus bekommt die Sprach­assis­tentin Siri eine neue Benut­zer­ober­fläche, und aktive Apps werden oben im Dock ange­passt, um schnell auf sie zugreifen zu können.

Trai­ning-App

Analyse der Herzfrequenzzonen für Trainingseinheiten

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Für die Trai­ning-App werden in watchOS 9 drei neue Lauf­muster-Mess­werte inte­griert. Dazu heißt es, dass maschi­nelles Lernen und Sensor-Fusionen und eine Kombi­nation aus Beschleu­nigungs­messer und Gyro­skop Mess­werte liefern sollen, um die Brust­korb­bewe­gung zu isolieren. Dann wird gemessen, wie die verti­kale Oszil­lation verur­sacht wird. Das klingt kompli­ziert, soll aber dazu führen, dass mehr Mess­werte zur Verfü­gung stehen, die sich der Läufer in einer über­sicht­lichen Darstel­lung ansehen kann.

Weitere Messungen sind Schritt­länge und Kontakt­zeit zum Boden sowie die Ermitt­lung von Herz­fre­quenz-Zonen, sodass sich der Läufer schnell ansehen kann, in welcher Zone er sich befindet. Die Fitness-App wird in iOS 16 auf für Nutzer verfügbar gemacht, die keine Apple Watch besitzen

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Weiterhin sollen sich perso­nali­sierte Trai­ning-Einheiten leichter einstellen lassen, beispiels­weise für die Verbes­serung von Geschwin­dig­keit oder Ausdauer. Für Triath­leten gibt es eine neue Multi-Sport-Trai­ningsart, die Sensor-Fusion nutzt, um zu ermit­teln, wann ein Teil des Trai­nings beendet wurde und in ein anderes über­gegangen wird. Das Feature kann so auto­matisch zwischen Schwimmen, Radfahren und Laufen wech­seln.

iPhone-Nutzer, die keine Apple Watch besitzen, bekommen in iOS 16 Zugang zur Fitness-App von watchOS. Diese wird direkt auf dem iPhone verfügbar gemacht. Mit Hilfe der Bewe­gungs­sen­soren des iPhones lassen sich Schritte, Entfer­nungen, Trep­pen­stufen und Trai­nings­ein­heiten aus verschie­denen anderen Sport-Apps verfolgen.

Schlaf-App

Schlafphasen in der Schlaf-App

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Die Schlaf-App wird in watchOS 9 durch Schlaf­phasen erwei­tert. Die Apple Watch nutzt Mess­werte aus Beschleu­nigungs­sensor und Puls­sensor, um fest­zustellen, in welcher Schlaf­phase sich der Nutzer befindet. Ein Inter­face zeigt an, wie lange sich der Nutzer in welcher Schlaf­phase befunden hat und wann er aufge­wacht ist. In der Health-App werden zu jedem Schlaf­sta­dium Details darge­stellt.

Herz

Überwachung der Herzgesundheit (Vorhofflimmern)

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de In watchOS 9 wird ein Feature einge­führt, das Infor­mationen zu Vorhof-Flim­mern liefern soll. Die Apple Watch soll dazu bestimmte Herz­rhythmen messen können. In der Health-App können Infor­mationen zum Lebens­stil verwaltet werden, die poten­ziell die Dauer des Vorhof-Flim­merns beein­flussen können. Die Mess­werte können in ein PDF expor­tiert werden, beispiels­weise um sie mit einem Arzt zu teilen. Um das für Nutzer zu ermög­lichen, steht aber noch die behörd­liche Zulas­sung des Features aus.

Medi­kation

Wer Medi­kamente einnimmt, kann dies in der Health-App in watchOS 9 orga­nisieren, wie die Einord­nung in Kate­gorien, beispiels­weise Medi­kamente, die regel­mäßig oder nur gele­gent­lich einge­nommen werden. Dazu kann auch einer Erin­nerung einge­richtet werden, damit sich der Nutzer bei Bedarf benach­rich­tigen lassen kann. Die Medi­kation kann auch auf der Health App des iPhones über­wacht werden, wenn der Nutzer keine Apple Watch besitzt. Aufnahme von Medikation in die Health-App

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Inter­essant ist das Feature Wech­sel­wir­kung. Hinzu­gefügte Infor­mationen von Medi­kamenten können dazu genutzt werden, um vom System eine Warnung auszu­spre­chen, falls verschie­dene Medi­kamente Wech­sel­wir­kungen hervor­rufen könnten. Die Infor­mationen dazu stammen aus einer Koope­ration mit einem Wissen­schafts­verlag. In Kombi­nation mit iOS 16 können Gesund­heits­daten mit einem Fami­lien­mit­glied geteilt werden.

Zum Thema Daten­schutz und Gesund­heits­infor­mationen hebt Apple den Sicher­heits­aspekt hervor. So sollen Nutzer regel­mäßig benach­rich­tigt werden, welche Gesund­heits­infor­mationen sie mit wem teilen.

