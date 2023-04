watchOS 10: Großes Update für die Apple Watch

Die Apple Watch soll in diesem Jahr umfang­reiche Soft­ware-Upgrades bekommen, während die Hard­ware-Neue­rungen eher klein ausfallen.

Am 5. Juni startet die dies­jäh­rige Entwick­ler­kon­ferenz von Apple. Der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern wird die Keynote zum Auftakt der WWDC 2023 wie immer dazu nutzen, um seine für dieses Jahr geplanten Soft­ware-Neuheiten vorzu­stellen. Dazu gehört neben iOS 17 und macOS 14 unter anderem auch watchOS 10, die neue Betriebs­system-Version für die Apple Watch.

Während iOS 17 voraus­sicht­lich nur ein kleines Update wird, rechnet der Bloom­berg-Analyst Mark Gurman mit umfang­rei­chen Soft­ware-Neue­rungen für die Apple Watch. Das sei schon deshalb für Apple wichtig, weil die für den kommenden Herbst erwar­tete neue Gene­ration der Apple Watch gegen­über ihren Vorgän­gern kaum Neue­rungen mit sich bringen werde. Neue Soft­ware-Features könnten dazu beitragen, dass sich die Handy-Uhren weiterhin gut verkaufen. watchOS 10 soll großes Upgrade werden

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Gurman werden gute Kontakten in Apple-Kreise nach­gesagt. Auch in der Vergan­gen­heit hatte der Analyst oft treff­sicher neue Produkte und Funk­tionen vorher­gesagt, die der ameri­kani­sche Konzern einge­führt hat. Die Rede ist von "bemer­kens­werten Neue­rungen an der Benut­zer­ober­fläche". Welche Ände­rungen wir konkret sehen werden, verrät der Analyst aber nicht.

Endlich Ziffern­blätter von Dritt­anbie­tern?

Die Benut­zer­ober­fläche der Apple Watch lässt sich auch jetzt schon mit einer Reihe von Ziffern­blät­tern perso­nali­sieren. Die Andeu­tung von Gurman kann daher kaum bedeuten, dass Apple einfach nur weitere Watch­faces vorstellt. Denkbar wäre, dass Nutzer erst­mals die Möglich­keit bekommen, Ziffern­blätter zu instal­lieren, die von Fremd­anbie­tern kommen und beispiels­weise über den AppStore bezogen werden können.

Eine erste Test­ver­sion von watchOS 10 wird voraus­sicht­lich direkt im Anschluss an die Keynote zur WWDC zur Verfü­gung stehen. Bis zur finalen Version des neuen Betriebs­sys­tems wird es hingegen noch deut­lich länger dauern. Die Vertei­lung des Upgrades an alle Kunden ist - wie in den Vorjahren - für September zu erwarten, zusammen mit der Apple Watch Series 9 sowie den Hard­ware- und Soft­ware-Updates für das iPhone.

Die neuen Apple Watches sowie die dies­jäh­rige iPhone-Gene­ration werden voraus­sicht­lich eben­falls im September vorge­stellt. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass das iPhone 15 Pro einen Notstrom-Modus bekommt, der greift, wenn das Handy ausge­schaltet ist.