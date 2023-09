Zusammen mit iOS 17 für das iPhone hat Apple am Montag auch watchOS 10 veröf­fent­licht. Die neue Firm­ware für die Apple Watch funk­tio­niert zusammen mit dem neuen Betriebs­system für das iPhone. Sie ist mit allen Apple-Watch-Modellen kompa­tibel, auf denen sich auch watchOS 9 instal­lieren lässt. In Verbin­dung mit iPhone 8 (Plus) und iPhone X ist die Nutzung aber nicht möglich, da diese Smart­phones kein Update auf iOS 17 erhalten. Apple Watch Ultra Datenblatt

Test

Wir haben watchOS 10 auf einer Apple Watch Ultra der ersten Gene­ration instal­liert, die in Verbin­dung mit einem iPhone 14 Pro Max genutzt wird. Der Umstieg auf die neue Firm­ware war inner­halb von rund 30 Minuten erle­digt. Anschlie­ßend wurden zunächst Hinweise dazu ange­zeigt, was sich bei der Bedie­nung der Smart­watch gegen­über watchOS 9.x geän­dert hat.

watchOS 10 bringt Widgets auf die Apple Watch

Foto: teltarif.de Eine der wich­tigsten Neue­rungen betrifft das Kontroll­zen­trum. Dieses ist jetzt nicht mehr über eine Geste auf dem Display, sondern über die Seiten­taste erreichbar. Somit kann das Menü jeder­zeit aufge­rufen werden, auch wenn auf dem Display beispiels­weise eine App geöffnet ist. Das Multi­tas­king-Menü mit zuletzt genutzten Anwen­dungen wird unter watchOS 10 über einen Doppel­klick auf die digi­tale Krone aufge­rufen.

Widgets auf der Apple Watch

Eben­falls neu ist ein "Smart Stapel" genanntes Menü, das Widgets auf die Apple Watch bringt. Welche Apps an dieser Stelle Infor­mationen bereit­stellen sollen, kann der Nutzer selbst entscheiden. Erreicht werden die Widgets durch eine Wisch­geste auf dem Display. Da die Steue­rung noch unge­wohnt ist, kann es passieren, dass man verse­hent­lich im "Smart Stapel" landet, wenn eigent­lich das Kontroll­zen­trum aufge­rufen werden sollte.

watchOS 10 ist das bisher größte Update für die Apple Watch

Foto: teltarif.de Apple hat zum Betriebs­system gehö­rende Apps wie Wetter, Karten und die Weltuhr neu gestaltet, sodass diese die Display-Fläche auf der Smart­watch besser ausnutzen. Anwen­dungen von Dritt­anbie­tern werden voraus­sicht­lich folgen. Auch neue Ziffern­blätter bring das Soft­ware-Update mit sich. Eines davon - Modular Ultra - ist speziell für die Apple Watch Ultra gedacht. Hier wird der äußere Rand des Touch­screens für die Anzeige zusätz­licher Infor­mationen genutzt. Als Beispiele nennt Apple Echt­zeit­daten wie Sekunden, Höhe oder Tiefe.

Apple hat mit dem Update aber auch Neue­rungen für Fitness-Funk­tionen einge­führt. Die Apple Watch kann sich jetzt auto­matisch mit Blue­tooth-kompa­tiblem Zubehör für Fahr­rad­fahrer wie Leis­tungs­mes­sern, Geschwin­dig­keits- und Tritt­fre­quenz­sen­soren verbinden. Mit der Acht­sam­keit-App sollen Anwender ihre jeweils momen­tanen Gefühle und Stim­mungen fest­halten können. Eben­falls neu ist die Möglich­keit, direkt auf der Uhr die Wieder­gabe einer FaceTime-Video­nach­richt zu starten und Gruppen-FaceTime-Audio­anrufe über die Uhr zu führen.

Gelun­genes Update mit kleinem Makel

Wir haben watchOS 10 seit Montag­abend auf der Apple Watch Ultra im Einsatz. Die neue Soft­ware läuft zuver­lässig, aller­dings "gefühlt" nicht ganz so flüssig wie watchOS 9.x. Zudem ist der Akku­ver­brauch höher als bisher gewohnt. Anstelle der bishe­rigen zwei Akku-Aufla­dungen der Woche werden es vermut­lich bis auf weiteres drei Aufla­dungen werden - bei vergleich­barer Nutzung.

Neues Watchface speziell für die Apple Watch Ultra

Foto: teltarif.de Es ist bei Apple-Geräten nicht unge­wöhn­lich, dass der Akku­ver­brauch unmit­telbar nach Durch­führen eines Soft­ware-Updates etwas höher als gewohnt ist. Daher besteht die Hoff­nung, dass die Akku­lauf­zeit auch bei der Apple Watch Ultra nach dem Update auf watchOS 10 wieder größer wird.

