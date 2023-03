watchGPT bringt ChatGPT auf die Apple Watch

Immer mehr Apps bringen ChatGPT auf mobile Endge­räte. Jetzt steht mit watchGPT auch ein erstes Angebot für die Apple Watch zur Verfü­gung. Die Anwen­dung kann für 4,99 Euro im AppStore erworben werden und läuft nativ auf der Smart­watch. Sie ermög­licht die Inter­aktion mit ChatGPT direkt über die Handy-Uhr und kann für schnellen Zugriff auch als Kompli­kation einge­richtet werden.

Antworten auf Anfragen, die über watchGPT gestellt wurden, lassen sich als Text, per E-Mail und in sozialen Netz­werken teilen, wie die Entwickler verspre­chen. Derzeit ist das Menü der App nur in Englisch, Fran­zösisch, Spanisch und Nieder­län­disch nutzbar. Fragen lassen sich auch in deut­scher Sprache stellen. Deutsch als Menü­sprache soll demnächst verfügbar sein.

Diese Funk­tionen sind in Planung

ChatGPT auf der Apple Watch

Foto: Apple, Logo: OpenAI, Montage: teltarif.de Blickt man auf die von den Entwick­lern veröf­fent­lichte Roadmap, zeigt sich, mit welchen Neue­rungen watchGPT in nächster Zeit aufge­wertet werden soll. Beispiels­weise können die Nutzer über die App derzeit nur jeweils eine Frage stellen. Erst nach der Veröf­fent­lichung des nächsten Updates soll es möglich werden, ganze Unter­hal­tungen zu führen, wie es webba­siert bereits möglich ist.

Eben­falls geplant: Eine Kompli­kation soll die direkte Eingabe ermög­lichen und Nutzer sollen die Möglich­keit bekommen, ihren eigenen API-Schlüssel zu verwenden. Im Rahmen der nächsten Updates soll watchGPT auch einen Verlauf der bishe­rigen Anfragen anzeigen können. Darüber hinaus ist eine Option geplant, die die Sprach­ein­gabe zum Stan­dard macht.

Aktu­elle watchOS-Version voraus­gesetzt

Nicht zuletzt planen die Entwickler optional die Möglich­keit, Antworten durch die App vorlesen zu lassen. Einen Zeit­plan für die Umset­zung der Pläne haben die Entwickler indes noch nicht genannt. Inter­essenten mit älteren Apple Watches bleiben außen vor. watchGPT setzt die aktu­elle watchOS-Version 9.x voraus, die auf der Apple Watch Series 4 oder einem neueren Smart­watch-Modell des ameri­kani­schen Herstel­lers instal­liert werden kann.

Eine weitere Neue­rung, die seit Ende vergan­genen Jahres für Besitzer einer Apple Watch Series 5 oder neuer zur Verfü­gung steht, ist Inter­national Roaming mit der eSIM. Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir über unsere Erfah­rungen mit dem Apple-Watch-Roaming berichtet.