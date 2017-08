Manche Geräte kann man retten

Smartphones und Wasser sind zwei Dinge, die sich in der Regel nicht vertragen - auch es immer mehr Geräte gibt, die als wasserfest angepriesen werden. Allerdings sollte man sich nicht allzu sehr auf die Versprechen der Hersteller verlassen. Warum das so ist, erklären wir in dem unten stehenden Ratgeber. Dort erfahren Sie auch, was Sie tun können, wenn Ihr Handy tatsächlich unfreiwillig baden gegangen ist. Denn mit etwas Glück und Geschick kann manches Gerät gerettet werden.