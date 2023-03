Cell Broadcast: Alarm kam nicht - oder nicht stummschaltbar

Das Warn­system Cell Broad­cast ist offi­ziell gestartet, es gab schon erste Bewäh­rungs­proben: In Lübeck oder aktuell in Hamburg. Doch die liefen noch nicht alle so rund wie gedacht.

Kaum ist das Warn­system Cell Broad­cast offi­ziell an den Start gegangen, gab es schon die ersten Bewäh­rungs­proben, etwa in Lübeck oder aktuell in Hamburg. Doch die liefen noch nicht alle so rund wie gedacht.

Amok­lauf in Hamburg

Am letzten Donnerstag kam es zu einem Amok­lauf in einem Hamburger Gebets­raum. Glück­licher­weise war eine entspre­chend ausge­rüs­tete Poli­zei­ein­heit schnell zur Stelle, und die Gefahr konnte schnell gebannt werden.

In Hamburg wurde vor einem vermuteten zweiten Amokläufer gewarnt. Nicht alle haben die Warnung erhalten.

Foto: Jonas Walzberg / dpa Doch dann erhielt die Polizei ein Video zuge­spielt, wonach mögli­cher­weise noch ein zweiter Täter unter­wegs sein könnte. Das berichtet das Magazin der SPIEGEL in seiner Online-Ausgabe, und somit entschloss sich die Polizei, am glei­chen Abend gegen 22:30 Uhr eine erneute Warnung über Cell Broad­cast auszu­strahlen, wie uns ein teltarif.de-Leser bestä­tigte.

Es dauerte eine ganze Weile, bis der Polizei klar wurde, dass es keinen zweiten Täter mehr gibt und der Alarm zurück­gezogen werden konnte.

Warnung lässt sich nicht quit­tieren und damit stumm­schalten

Der teltarif.de-Leser fand die Warnung unglück­lich: "Ich konnte auf meinem Handy diese Meldung nicht quit­tieren oder das Handy beru­higen, ich musste es dann komplett ausschalten. Auch tief in der Nacht, als ich gegen 3 Uhr nochmal einschal­tete, war die laut­starke Warnung sofort wieder da." Da müsste es eine bessere Lösung geben, findet der Leser, sonst würde der Warn­effekt verpuffen.

CB-Störung im o2-Netz

In dieser Nacht trat ein zweites Problem auf: Nur Kunden, die in den Netzen von Telekom oder Voda­fone einge­bucht waren, bekamen den Alarm über­mit­telt. Im Telefónica-Netz blieben die Mobil­tele­fone offenbar stumm.

teltarif.de hat bei o2 nach­gefragt und folgende offi­zielle Antwort bekommen: "Wir sind von den Ereig­nissen in Hamburg zutiefst betroffen. Es tut uns leid, dass es vergan­gene Woche nicht zu einem Aussand einer Cell Broad­cast-Meldung gekommen ist. Wir sind mit den zustän­digen Behörden dazu im Austausch, wie wir die Abstim­mung in solchen Notfällen weiter verbes­sern können. Denn die Sicher­heit für unsere Kundinnen und Kunden hat für uns oberste Prio­rität. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu weiteren Details nicht äußern können ange­sichts des laufenden Dialogs mit den zustän­digen Behörden."

Dabei ist o2 nicht allein. Beim bundes­weiten Warntag hatten einige Nutzer in bestimmten Teil­berei­chen des Telekom-Netzes auch keine Warn­mel­dung erhalten. Nach Insi­der­infor­mationen wurden dabei tech­nische Probleme in den vom Hersteller Ericsson ausge­stat­teten Netz­berei­chen entdeckt: Uralte Handys, deren Cell-Broad­cast-Funk­tion auf Kanal 919 akti­viert war, klin­gelten, neuere Geräte beispiels­weise von Apple blieben ruhig. Beim kürz­lichen Probe­alarm für Bayern (und Nord­rhein-West­falen) klappte es dann aber einwand­frei.

BBK: Notwen­dige Fein­abstim­mungen

Das Bundesamt für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe (BBK) zeigte auf Anfrage des SPIEGEL dafür sogar Verständnis. "Bei der Einfüh­rung von Cell Broad­cast offen­baren sich nun noch notwen­dige Fein­abstim­mungen wie in diesem Fall Konfi­gura­tions­bedarfe tech­nischer Kompo­nenten mit den Mobil­funk­netz­betrei­bern, die es unter­ein­ander abzu­stimmen gilt", so die Aussage eines Behör­den­spre­chers.

Die örtli­chen Behörden speisen ihre Warnungen in das Cell-Broad­cast-Netz ein. Das beinhaltet auch die Angabe des Bereichs ("Poly­gons"), wo es ausge­strahlt werden soll und den Text der eigent­lichen Nach­richt. Die Netz­betreiber haben darauf keinen Einfluss, beob­achten aber, ob alles klappt und können aus Problemen für die Zukunft lernen.

So funk­tio­niert der Dienst Cell-Broad­cast.