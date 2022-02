"DE-Alert": Grünes Licht für Warnmeldungen per Mobilfunk

Die Bundes­netz­agentur hat heute ihre „Tech­nische Richt­linie DE-Alert“ veröf­fent­licht. Diese regelt tech­nischen Einzel­heiten zur Warnung bei Kata­stro­phen und größeren Unglücks­fällen via Cell-Broad­cast.

Die Bundes­netz­agentur hat heute ihre „Tech­nische Richt­linie DE-Alert“ veröf­fent­licht. Diese regelt die tech­nischen Einzel­heiten, damit zukünftig auch die Mobil­funk­netze bei Kata­stro­phen und größeren Unglücks­fällen zur Warnung der Bevöl­kerung einge­setzt werden können.

Grünes Licht zur Umset­zung

„Mit der Veröf­fent­lichung der Richt­linie steht einer Einfüh­rung dieses neuen Warn­mit­tels in Deutsch­land nichts mehr im Wege. Die Mobil­funk­netz­betreiber haben nun die Rahmen­bedin­gungen, DE-Alert tech­nisch umzu­setzen“, erklärt der Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, Jochen Homann, dazu.# Die Technischen Vorschriften für Warnungen sind von der Bundesnetzagentur festgelegt. Nun können die Netzebtreiber sie umsetzen.

Zunächst hatte es eine "öffent­lichen Konsul­tation" eines Entwurfs der Richt­linie gegeben und dann wurden nach "inten­siven Diskus­sionen mit allen Betei­ligten" die tech­nischen Rahmen­bedin­gungen fest­gelegt. Damit sollen Mobil­funk­netz­betrei­bern die prak­tische Umset­zung der gesetz­lichen Vorgaben möglich machen und den Schutz der Bevöl­kerung durch einen neuen Warn­kanal verbes­sern.

Code­wort: DE-Alert

Der Ober­begriff wurde auf „DE-Alert“ (sinn­gemäß Deutsch­land Alarm) getauft. Er wird in den Mobil­funk­netzen über den bereits vorhan­denen, aber lange Zeit kaum genutzte Dienst „Cell Broad­cast“ (früher "SMS-CB" genannt) genutzt. Über diesen Dienst können vom bereits bestehenden modu­laren Warn­system des Bundes (MoWaS) über­mit­telte Warn­mel­dungen auch über Mobil­funk­netze ausge­sendet werden. Das Warn­mittel DE-Alert wird damit zukünftig parallel zu bereits bestehenden Warn­sys­temen wie klas­sische Sirenen, Meldungen im Rund­funk (= Radio, TV) oder über Apps verwendet werden.

Welche Grund­lagen gibt es?

Mit dem §164a Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz und der seit Dezember 2021 geltenden Mobil­funk-Warn-Verord­nung wurden die gesetz­lichen Grund­lagen geschaffen. Die Tech­nische Richt­linie der Bundes­netz­agentur legt nun die tech­nischen Einzel­heiten für die Aussendung der Warn­mel­dungen und die Zusam­men­arbeit der Mobil­funk­netze mit dem MoWaS fest. Das MoWaS wird vom Bundesamt für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe verwaltet und von den zustän­digen Behörden vor allem der Länder genutzt, um Warn­mel­dungen im Detail zu verbreiten.

Wer sich für Details inter­essiert, kann diese auf der Webseite der Bundes­netz­agentur finden.

Wann geht es wirk­lich los?

Der soge­nannte "Cell Broad­cast" soll es den Behörden möglich machen, allen Handy­nut­zern, die sich gerade in einem bestimmten Gebiet aufhalten, eine Warnung zu schi­cken. Diese Warnung soll nicht nur mit modernen Smart­phones funk­tio­nieren, sondern auch bei einfa­chen Handys. Die Richt­linie sieht Cell Broad­casts als "zusätz­liches Warn­mittel", aber nicht als Ersatz für bereits vorhan­dene Apps wie Katwarn (für Android oder für iOS) oder Nina (für Android oder für iOS).

Die Richt­linie schreibt unter anderem vor, dass die Netz­betreiber alle Geräte anspre­chen müssen - also nicht nur die Mobil­tele­fone ihrer eigenen Kunden. Wer also beispiels­weise als Kunde von Anbieter A gerade kein Netz hat, sich aber in Reich­weite einer Zelle von Anbieter B befindet, erhält die Warnung von diesem Netz­betreiber B. Das System funk­tio­niert auch mit auslän­dischen SIM-Karten, die im besuchten Netz "roamen".

Für die Umset­zung wird in der Richt­linie kein Termin genannt. Das Verfahren könnte jedoch nach Einschät­zung des Bundes­amtes für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe (BBK) ab Ende 2022 genutzt werden.

