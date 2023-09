Bundesweiter Warntag: Erfahrungen im Überblick

Der dritte bundes­weite Probe­alarm scheint deut­lich besser als zuvor funk­tio­niert haben. Bei zu alten Geräten aller­dings konnte es passieren, dass sie stumm blieben. Der Alarm star­tete in Südhessen und anderen Regionen beispiels­weise schon um 10.59 Uhr.

Es klin­geln nicht nur Handys

Nokia 101 mit britischer SIM-Karte (l.) und Nokia 110 mit "Presidential Alert" und deutscher SIM-Karte

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Eine Apple Watch 7 (mit eSIM) und ein Telekom Tablet (mit SIM) klin­gelten, ferner ein iPhone 13 mini, das T Phone Pro, aber auch einfa­chere Tele­fone wie ein Nokia 110 (4G-fähig) oder ein älteres Nokia 101. Keinen Alarm lieferte das Nokia 7250, obwohl der Kanal 919 akti­viert war, ein etwas jüngeres Nokia N80 empfing die Test­nach­richten.

Apple Uhren ohne eigene SIM-Karte klin­gelten übri­gens nicht. Selbst ein Gerät ohne SIM schien über WLAN vom Alarm mitbe­kommen zu haben und meldete sich.

Auch Exoten wie das raffi­nierte Einfach-Telefon des Schweizer Nischen-Anbie­ters punkt.ch Modell MP02 zeigte einen "Presi­den­tial Alert" an, der auch auf dem Nokia 110 in engli­scher Sprache trotz deut­scher SIM-Karten ange­zeigt wurde. Warnung auf einem Telekom Tablet mit SIM-Karte (Android 13)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Bei auslän­dischen SIM-Karten (hier eine Karte von der Insel Jersey) wurde sinn­vol­ler­weise in engli­scher Sprache gewarnt: "TEST ALERT NATIONWIDE ALERT DAY 2023 Thu 2023/09/14 - 10.59am - Test alert for Germany - There is no danger - Further infor­mation: https://warnung.bund.de/m/S_jcy037ETGT - Published by: Bundesamt für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe, Natio­nale Warn­zen­trale 1 Bonn". Der ange­zeigte Link zeigt eine Euro­pakarte, auf der Deutsch­land rot einge­färbt ist. Ein Nokia N80 von 2007 empfing Kanal 919, rechts ein iPhone 6s+, das bewusst erst nach dem ersten Alarm hochgefahren wurde

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Kurios: Von zwei iPhone SE (2016) der ersten Gene­ration (beide mit der aktu­ellsten Soft­ware iOS 15.7.9) klin­gelte eines im glei­chen Haus. Das andere blieb trotz einwand­freiem Empfang im Telekom-Netz stumm.

Alarm bei später einge­schal­tetem Handy?

Ein bewusst erst gegen 11.02 Uhr einge­schal­tetes iPhone 6s+ (eben­falls 15.7.9) holte den Alarm wenige Minuten nach dem Hoch­fahren nach.

Ein Gigaset GS4 klin­gelte um 10:59 Uhr, ein Sony Xperia XZ2 mit aufge­spieltem Sailfish-OS nicht.

Mal klin­gelt es - mal nicht

Das Schweizer Mobiltelefon MP-02 des Herstellers Punkt meldete "Benachrichtigung des Präsidenten", daneben ein T-Phone Pro

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Ein teltarif.de-Leser aus Mittel­hessen verwendet in seinem iPhone 12 zwei SIM-Karten. "Die erste ist die von der Telekom, die zweite von Sipgate (nutzt das Netz von o2). Um 10:59 Uhr kam die Warn­mel­dung und seither ist nur noch das o2-Netz empfangbar. Einmal kurz in den Flug­modus hat nur kurz beide Netze wieder­gebracht. Da scheint vermut­lich irgendwas die o2-Verbin­dung zu halten."

Bei den Android-Kandi­daten gab es ein durch­wach­senes Bild. Geräte mit Android 12 oder 13 (wie das T-Phone Pro) klin­gelten. Das Titan Slim von Unihertz mit Android 11 blieb trotz akti­vierter Cell-Broad­cast-Funk­tion hingegen stumm. Auch ältere Modelle wie ein Samsung Galaxy S7 oder J5 oder ein exoti­sches Umidigi mit Android 9 gaben keinen Ton von sich. Ein "Nokia 3" mit Android 9 hat dieses Mal und auch beim letzten Warntag alle CB-Meldungen problemlos erhalten.

Der Alarm auf dem Smart­phone hält solange an, bis er auf dem Display deak­tiviert wird.

Wenn die Fritz!Box leuchtet

Auch die Fritz!Box 6580 kann Cell-Broadcast empfangen, zum Lesen der Botschaft braucht es einen PC oder ein Smartphone

Foto: Alexander Kuch / teltarif.de Beson­ders inter­essant: Die Mobil­funk-fähige Version der Fritz!Box (Modell 6850) zeigte durch Blinken der roten Info-Lampe eine Nach­richt an, die dann aber erst nach Aufruf von http://fritz.box sichtbar wurde. Fritz!Box: Die rote Schrift weist auf die Bedeutung der Nachricht hin

Foto: Alexander Kuch / teltarif.de

Und nach Klick auf "Details":

Im Browser unter http://fritz.box wird die Information angezeigt

Foto: Alexander Kuch / teltarif.de

Warn-Apps durch­wachsen

Die von vielen präfe­rierten Warn-Apps wie NINA oder Katwarn/Hessen­warn könnten versagt haben. Bestimmte Android-Smart­phones entziehen länger nicht genutzten Apps die notwen­digen Rechte, was an sich sinn­voll wäre. Nur konnte sich Nina dadurch nicht in den Vorder­grund bringen, bzw. "verpasste" den Alarm.

An Orten, in denen es Sirenen gibt, heulten diese eben­falls gegen 11 Uhr.

Keine Entwar­nung?

Klickt man auf den Link des BBK, erscheint diese Karte

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de An einigen Orten wurde gegen 11.45 Uhr über die lokale Sirene "Entwar­nung" gemeldet, an anderen Orten nicht. Die Handys blieben meis­ten­teils stumm. Viel­leicht wollte man auch die Nutzer nicht zu arg über­for­dern? Dafür gab es eine Lauf­schrift im TV (Programm ZDF), dass der Warntag beendet ist. War der Alarm über das DAB+-Radio möglich? Lesen Sie hierzu einen Erfah­rungs­bericht unseres DAB-Radio-Spezia­listen Michael Fuhr.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Cell-Broad­cast-Alar­mie­rung hat schon deut­lich besser geklappt als vorher. Bei exoti­schen oder älteren Geräten muss man weiter damit rechnen, dass sie im Ernst­fall "stumm" bleiben, beson­ders, wenn sie ältere, nicht mehr gepflegte Soft­ware­stände haben. Das muss nicht unbe­dingt so sein, wie die Beispiele von Nokia 3 (Android 9) und Nokia N80 (Soft­ware­stand 2007) zeigen, aber man weiß in der Regel vorher nicht, ob das klappt.

Dass zwei an sich iden­tische Geräte einmal klin­geln und einmal nicht, ist kurios. Das sollte die Tech­niker anregen, noch­mals die Über­tra­gungs-Proto­kolle zu prüfen, um solche Fälle möglichst auszu­schließen.

Die Funk­tion Cell-Broad­cast bietet beispiels­weise einen vom Nutzer abschalt­baren Test­kanal an. Viel­leicht sollte dieser auch zwischen­durch mal zum Testen genutzt werden. Wer sich dafür nicht inter­essiert, braucht ihn ja nicht zu akti­vieren bzw. auf vielen Geräten ist er "ab Werk" ausge­schaltet. Damit sollten sich die letzten Probleme und Fragen klären lassen.

