Nicht erschrecken: Morgen ist erster bundesweiter Warntag

Bundesweiter Warntag am Donnerstag: Eine Sirenenanlage auf dem Dach der Feuerwehr in Schkeuditz. Die Lautsprecher haben 1800 Watt und können auch für Durchsagen genutzt werden.

Morgen am Donnerstag könnte es laut werden, am ersten Kata­stro­phen-Warntag 2020. Zeit­gleich um 11 Uhr werden die klas­sischen Sirenen (soweit sie noch funk­tions­fähig instal­liert sind), verschie­dene Warn-Apps (wie Nina, Katwarn, Hessen­warn etc.), digi­tale Werbe­tafeln und die Programme in Radio und Fern­sehen sich mehr oder weniger bemerkbar machen, also nicht erschre­cken.

Warnung vor Kata­stro­phen oder Anschlägen

Die Idee: Wenn es Natur­kata­stro­phen wie Hoch­wasser, Hitze­wellen oder Erdbeben gibt oder wirre Geister sich „bemerkbar" gemacht haben: Wenn Gefahr droht, soll die Bevöl­kerung so schnell wie möglich infor­miert werden. Das Motto lautet „Wir warnen Deutsch­land". Am gemein­samen Akti­onstag von Bund und Ländern wird in ganz Deutsch­land ein Probe­alarm ausge­löst. Dazu werden alle Systeme einge­setzt, die am „Modu­laren Warn­system" (MoWaS) des Bundes ange­schlos­senen sind und zu denen auch Rund­funk­sender gehören.

Donnerstag, 10.9. um 11 Uhr

Am Donnerstag wird also um 11 Uhr bundes­weit ein Probe­alarm ausge­löst. Alle vorhan­denen Warn­mög­lich­keiten sollen dabei getestet werden. Laut Plan wird um 11.20 Uhr die Entwar­nung gegeben.

Direkte Warnung auf das Digi­tal­radio

Über das Digi­tal­radio DAB+ können mit Hilfe der vom Fraun­hofer Institut entwi­ckelten Emer­gency Warning Func­tio­nality (EWF) entspre­chende Warnungen direkt an DAB+ Radio­geräte gesendet werden. EWF ist eine neue Form der barrie­refreien Alar­mie­rung inner­halb weniger Sekunden, die der digi­tale terres­tri­sche Rund­funk­stan­dard DAB+ bietet und im Ausnah­mefall sogar im Standby befind­liche Radios einschalten kann. Zusätz­lich zur Sprach­durch­sage werden dabei mit EWF über DAB+ auch mehr­spra­chige Text­infor­mationen über­tragen.

Digi­tal­radio will seine Vorteile beweisen

Mit dem Fraun­hofer Institut als Entwickler und Deutsch­land­radio als betei­ligtem öffent­lich-recht­lichen Programm­anbieter unter­stützen gleich zwei Mitglieder des Digi­tal­radio Deutsch­land e.V. den Warntag 2020. Ihr Enga­gement mache deut­lich, dass der digi­tale Radio­stan­dard DAB+ und die darüber verfüg­baren Zusatz­dienste auch in akuten Krisen­fällen und anderen Ausnah­mesi­tua­tionen die bessere und zukunfts­sichere Alter­native zu UKW sei.

Der Probe-Alarm soll sowohl über das Sender­netz des ersten natio­nalen Programm­ensem­bles, als auch über das private, landes­weite DAB+-Netz Sachsen-Anhalts ausge­strahlt werden.

Funk­ruf­dienst e*Message betei­ligt

Eben­falls mit an Bord: Der Funk­ruf­netz­betreiber e*message mit seinem Funk­ruf­netz e*Cityruf, was Jeder­mann mit einem passenden Lauf­zeit-Vertrag und program­mierten Empfänger nutzen kann.

Darüber hinaus bietet e*message einen spezi­ellen „Warn­kanal des Vertrauens“ für Verant­wor­tungs­träger, der eine Warnung von Millionen Teil­neh­mern gleich­zeitig in gefor­derten bis zu drei Minuten und den notwen­digen „Weck­effekt“ ermög­lichen soll. Gemeint sind nicht-öffent­liche regio­nale Funkruf-Systeme nach CEPT- und ETSI-Norm für Bereit­schafts­dienste und Einsatz­kräfte - vom Ener­gie­ver­sorger bis zur frei­wil­ligen und Berufs- oder Werk­feu­erwehr. Aktuell nutzen z.B. Feuer­wehr und Kata­stro­phen­schutz im Land­kreise Rostock sowie die Berufs­feu­erwehr in Gelsen­kir­chen e*Message-Dienste zum Empfang von MoWaS-Warn­mel­dungen.

Die vorhan­dene Kommu­nika­tions­infra­struktur wird im Bedarfs­fall durch das Modu­lare Warn­system (MoWaS) des BBK (Bundesamt für Bevöl­kerungs­schutz und Kata­stro­phen­hilfe) ange­steuert. Tech­nisch möglich wäre, künftig noch Millionen bereits verkaufte und instal­lierte Haus­halts-Wetter­sta­tionen mit „e*Message inside“ zusätz­lich zu den bereit­gestellten Wetteralarmen auch dafür aufzu­rüsten.

Warum ausge­rechnet am 10. September?

Die Über­legung war, dass im größten Teil des Landes wieder Schule statt­findet, so dass die Planer davon ausgehen, möglichst viele Menschen zu errei­chen. Dieser Warntag soll übri­gens künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September statt­finden.

Der bundes­weite Warntag soll dazu beitragen, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbst­schutz­fähig­keit der Bevöl­kerung zu unter­stützen.