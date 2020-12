Neuer Streaming-Dienst: HBO Max ab Mitte 2021 in Europa

Warner will expan­dieren und seine eigene Strea­ming-Platt­form HBO Max ab der zweiten Hälfte 2021 auch in Europa anbieten. Verliert Sky damit weiter an Attrak­tivität?

HBO Max soll nach Europa kommen

Und noch ein Strea­ming-Dienst: Nach Disney mit Disney+ will jetzt auch das Film­studio Warner expan­dieren und bringt seine Platt­form HBO Max 2021 nach Europa.

In den USA ist HBO, die Abkür­zung steht für "Home Box Office", vor allem durch seine welt­weit berühmten Serien wie "Game of Thrones", "The Wire", "Sex and the City" oder "Die Sopranos" bekannt. Neben dem Strea­ming-Dienst gibt es HBO seit langem als lineares Pay-TV-Angebot in den Staaten.

Strea­ming vor Kino

Der HBO-Mutter­kon­zern Warner will ferner alle neuen Block­buster zeit­gleich mit dem Kino­start oder sogar zuvor auch auf dem haus­eigenen Strea­ming-Dienst zur Verfü­gung stellen. Beschleu­nigt wurde das durch die Schlie­ßung von Kinos aufgrund der aktu­ellen Corona-Pandemie. Daher will Warner eine neue Vermark­tungs­stra­tegie starten und 17 Block­buster, darunter "Wonder Woman 1984", "Godzilla vs Kong", "Matrix 4" und "Dune" in den USA parallel mit dem Kino­start auf seiner Strea­ming-Platt­form anbieten. Die Filme sollen einen Monat lang bei HBO Max zu sehen sein, danach sollten sie welt­weit in den Kinos laufen - sofern sie aufgrund der Pandemie über­haupt geöffnet sind.

HBO Max soll dann ab der zweiten Jahres­hälfte des kommenden Jahres in Europa zur Verfü­gung stehen. Detail­liert dazu geäu­ßert, ob das Angebot dann auch für Zuschauer in Deutsch­land zur Verfü­gung steht, hat sich Warner noch nicht. Mit hoher Wahr­schein­lich­keit sollte das aber der Fall sein, so Bran­chen­beob­achter.

Kosten noch offen

Zu Kosten des neuen Strea­ming-Ange­bots hat Warner noch keine Angaben gemacht. In den USA zahlen Abon­nenten 15 Dollar für HBO Max, also umge­rechnet knapp über 12 Euro. Damit wäre es deut­lich teurer als der Konkur­rent Disney+, der von seinen Kunden 6,99 Euro im Monat verlangt. Netflix kostet aktuell 7,99 Euro.

Mit dem Start von HBO Max in Deutsch­land könnte die Attrak­tivität von Sky nochmal deut­lich sinken, denn viele Produk­tionen von Warner sind aktuell bei dem Pay-TV-Sender zu sehen. Ob das so bleiben wird, ist eine span­nende Frage. 2019 hatte Sky noch den Deal mit WarnerMedia verlän­gert.