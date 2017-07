Diese Warn-Apps sind nützlich

Für einige Teile in Deutschland gibt es in den kommenden Tagen wieder Gewitter- und Unwetter-Warnungen. So prophezeien die Wetterfrösche Starkregen und sogar Tornados. Davon betroffen sollen große Gebiete in Bayern und Sachsen sein, aber auch der Süden von Brandenburg und Süd-Osten von Sachsen-Anhalt sind bei wetter.de oder anderen Wetter-Portalen entsprechend rot gefärbt. Damit Sie sich rechtzeitig von dem Unwetter in Sicherheit bringen können, stehen für das Smartphone Warn-Apps wie Katwarn, Nina und weitere zur Verfügung. Wichtig: Sie sollten sich niemals allein auf Apps als Warnmittel verlassen, sondern auch auf Ansagen über Fernsehen und Radio beachten.

In der nachfolgenden Meldung erhalten Sie einen kleinen Überblick zu den Warn-Apps.