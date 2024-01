Neu bei waipu.tv: Dolby Audio 5.1, Originalton und Untertitel

Ab sofort haben Zuschauer mit waipu.tv die Möglich­keit, viele beliebte Fern­seh­sen­dungen in Dolby Audio 5.1 Ton zu streamen. Zusätz­lich zeigt der Anbieter künftig Sendungen zusätz­lich in Origi­nalton und mit Unter­titeln, sofern die jewei­ligen TV-Sender diese Optionen anbieten.

Die Online-TV-Platt­form waipu.tv sorgt ab sofort für besseren Klang zu Hause - falls das TV, die Soundbar oder die ange­schlos­sene HiFi-Anlage dies unter­stützt. Zuschauer haben jetzt die Möglich­keit, viele beliebte Fern­seh­sen­dungen in besserem Dolby Audio 5.1-Ton zu streamen.

Seit einigen Monaten setzt waipu.tv bereits auf Full-HD, also eine Über­tra­gung in 1080p50, und stellt damit eine bessere Bild­qua­lität zur Verfü­gung. Mit Dolby Audio 5.1 ermög­licht der Online-TV-Anbieter nun auch raum­fül­lenden Klang wie in einem Kino im Wohn­zimmer.

Damit schließt die Online-TV-Platt­form zu anderen Strea­ming-Diensten auf: Netflix-Kunden können bereits seit einiger Zeit ausge­wählte Serien und Filme mit 5.1-Surround-Sound ansehen. Wenn dieser für einen Titel verfügbar ist, wird ein Dolby-Digital-Plus-Symbol oder ein 5.1-Symbol ange­zeigt.

Filme in Origi­nal­ver­sion oder mit Unter­titeln

waipu.tv mit neuen Features

Bild: waipu.tv Zudem können Fans der Origi­nal­ver­tonung ab sofort viele Filme und Serien bei waipu.tv auch in der Origi­nal­sprache genießen, wenn der jewei­lige Sender dies entspre­chend anbietet. Auch Unter­titel für Hörge­schä­digte sind ab sofort verfügbar. Derzeit bieten bereits eine Reihe linearer TV-Sender und viele Pay-TV-Sender, die bei waipu.tv verfügbar sind, Origi­nalton und Dolby Audio an. Wenn diese Optionen für eine Sendung verfügbar sind, werden sie auf den On-Screen-Bedien­ele­menten anhand einer kleinen Sprech­blase mit Text sichtbar. Diese kann für indi­vidu­elle Einstel­lungs­mög­lich­keiten ange­wählt werden.

waipu.tv empfiehlt für sein Angebot zudem den neuen Hybrid-Stick (mit freenet TV) oder auch den bereits etablierten 4K-Stick von waipu.tv. Beide Devices unter­stützten sowohl Dolby Audio und Full-HD als auch die neuen Funk­tionen Origi­nalton und Unter­titel.

In Kürze werden wir zum neuen Hybrid-Stick einen Test­bericht präsen­tieren.