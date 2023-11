Der waipu.tv-Veran­stalter Exaring AG arbeitet künftig mit dem Pay-TV-Veran­stalter Sky zusammen. Wie das Unter­nehmen ange­kün­digt hat, kann die App für den Strea­ming-Dienst von Sky, WOW, ab sofort über den Google Play Store auf den waipu.tv 4K Stick geladen werden. Wer den Strea­ming-Stick von waipu.tv besitzt, kann demnach ab sofort die WOW-App aus dem Google Play Store laden. waipu.tv und Sky arbeiten zusammen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: waipu.tv Wie waipu.tv weiter ankün­digt, soll die WOW-App künftig auf dem waipu.tv 4K Stick vorin­stal­liert werden, sodass der manu­elle Down­load nicht mehr erfor­der­lich ist. Doch das soll nur der Anfang der Zusam­men­arbeit zwischen dem Strea­ming-TV-Anbieter und dem Bezahl­fernseh-Veran­stalter sein. Ziel sei die komplette Inte­gra­tion von WOW in die Produkt­welt von waipu.tv.

Geplant ist unter anderem ein Kombi-Angebot, bei dem das Perfect Plus Abon­nement von waipu.tv mit WOW kombi­niert wird. Ähnlich wie bei den Bundle-Tarifen, die waipu.tv bereits zusammen mit Netflix und DAZN anbietet, sollen die Kunden dabei einen Preis­vor­teil gegen­über der Einzel­buchung der beiden Kompo­nenten bekommen. Details zu Tarifen wurden noch nicht genannt.

waipu.tv: "Wir spre­chen derzeit mit zahl­rei­chen weiteren Part­nern"

"Mit WOW ergänzen wir das Angebot für unsere Kunden um eine weitere Marke mit großer Strahl­kraft", so Markus Härten­stein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv. "Wir spre­chen derzeit mit zahl­rei­chen weiteren Part­nern. Koope­rationen sind wichtig, um den Kunden all ihre Lieb­lings-Inhalte und -Apps möglichst einfach und aus einer Hand zugäng­lich zu machen. Unser waipu.tv 4K Stick wird so zum zentralen Enter­tain­ment-Device im Wohn­zimmer."

Wer einen waipu.tv 4K Stick besitzt, kann das Serien-Paket von WOW im Rahmen einer Aktion für drei Monate zum Sonder­preis von 3 Euro pro Monat buchen. Zum Vergleich. Norma­ler­weise schlägt das Monats-Abon­nement mit 7,99 Euro zu Buche. Kunden, die sich für sechs Monate binden, zahlen monat­lich 5,99 Euro.

Der waipu.tv 4K Stick kostet einmalig 59,99 Euro. Der Stick ist alter­nativ zusammen mit dem Perfect Plus Paket für monat­lich 15,99 Euro erhält­lich. Die Mindest­lauf­zeit beträgt zwölf Monate. Zudem werden Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro berechnet.

Wir haben den waipu.tv 4K Stick schon zum Markt­start vor zwei Jahren einem kurzen Test unter­zogen.