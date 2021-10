"ZDF Telenovela" & weitere neue Spartenkänale bei waipu.tv

ZDF Telenovela bei waipu.tv

Logo: ZDF Das ZDF hat einen neuen TV-Kanal gestartet, der exklusiv auf der Online-TV-Platt­form waipu.tv verbreitet wird. Mit "ZDF Tele­novela" ist ein Channel auf Sendung gegangen, der die belieb­testen deut­schen Romantik-Serien ins Fern­sehen bringt, beispiels­weise "Bianca - Wege zum Glück" oder "Alisa - Folge deinem Herzen". Der TV-Kanal ist eine Ergän­zung zum exis­tie­renden Tele­novela-Channel bei YouTube. Verant­wort­lich für das Angebot ist die Berliner Stream­werke GmbH.

Weitere neue Sender bei waipu.tv

Logo: ZDF Es ist aber nicht die einzige Neue­rung bei waipu.tv. Beim eben­falls neues Fern­seh­sender "Kult­krimi" bekommen Fans ein Wieder­sehen mit berühmten Krimi­serien, berühmten Schau­spie­lern und aufre­genden Fälle.

Ferner berei­chert der NewTV-Sender "alle­skino HD" das Angebot, dieser ist in allen drei Programm­paketen vertreten und zeigt ausnahmslos deut­sche Filme. Ergänzt wird das waipu.tv-Angebot durch den eben­falls neues Channel "Fern­sehen mit Herz" Dieser zeigt das Beste aus den Programmen "Heimat­kanal", "Romance TV" und "Gold­star TV" der in Unter­föh­ring ansäs­sigen Main­stream Media AG. Das Programm können Kunden des Perfect Plus-Paketes sehen.

Indi­scher Sender WION startet bei Zattoo

Auch beim Konkur­renten Zattoo gibt es einen Neuzu­gang: Der indi­sche Nach­rich­ten­sender "The World is One News" ist ab sofort im inter­natio­nalen Bereich auf der Online-TV-Platt­form zu sehen. Das Programm wird aller­dings nicht kostenlos verbreitet, sondern ist nur im Premium- und Ulti­mate-Bereich empfangbar. Dafür wird es in HDTV ausge­strahlt.

Bei waipu.tv gibt es auch neu einen Retro-Channel mit Produk­tionen des DDR-Fern­sehens.