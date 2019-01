waipu.tv jetzt auch für Samsung Smart-TVs verfügbar

waipu.tv baut Smart-TV-Angebote aus Die Online-TV-Plattform waipu.tv ist ab sofort auf Samsung-TV-Geräten verfügbar. Die Bedienung funktioniere laut dem Anbieter mit der waipu.tv Smartphone-Steuerung und über die Samsung-Fernbedienung. Auf allen Samsung-Smart-TVs ab Modelljahr 2017 sei waipu.tv über den Samsung Smart Hub zu finden und zu installieren.

Aufnahmen möglich

Innerhalb der Smart-TV-App können Nutzer via Fernbedienung durch das Live-TV-Programm navigieren, das Programm aufrufen, Aufnahmen programmieren, anwählen und abspielen sowie vor- und zurückspulen und sich auf Knopfdruck Sendungsdetails anzeigen lassen. Das "Waipen", also das Übertragen des Smartphone-Bildes auf den Fernseher per Wisch-Geste, funktioniere ebenfalls über die Smartphone-Android-App von waipu.tv. Eine Liste, anhand derer Nutzer identifizieren können, ob ihr Samsung-Fernseher ab 2017 hergestellt und damit waipu-kompatibel ist, stellt Samsung hier zur Verfügung.

Promotionskampagne für bisherige Magine TV-Kunden

Pünktlich zur Plattformerweiterung und zusammen mit der Ankündigung, dass der Streaming-Dienst Magine TV eingestellt wird, startet waipu.tv eine Promotionskampagne exklusiv für ehemalige Magine TV-Kunden. Alle Nutzer des Dienstes, der in wenigen Wochen nicht mehr verfügbar sein wird, können bei der waipu.tv-Aktion teilnehmen. Sie erhalten im Gegenzug das Perfect-Paket von waipu.tv, inklusive über 100 TV-Sendern (64 in HD), Pay-TV-Option und 100 Stunden Aufnahmespeicher, drei Monate lang kostenlos. Ehemalige Magine TV-Nutzer können sich bis zum 10. März 2019 unter waipu.tv/wechselaktion anmelden.

Wie berichtet buhlt auch Konkurrent Zattoo um bisherige Kunden von Magine TV. Alle Hintergründe über das Aus von Magine TV erfahren Sie hier

