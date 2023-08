waipu.tv: Größtes Portfolio an Programmen in Full-HD

waipu.tv bietet nach eigenen Angaben das deutsch­land­weit größte Angebot an Fern­seh­pro­grammen, die in hoher Auflö­sung gestreamt werden. Insge­samt 165 TV-Kanäle werden jetzt in Full-HD-Qualität gestreamt, wie das Unter­nehmen mitteilte. Damit lasse der Anbieter nicht nur seine direkten Konkur­renten wie Zattoo oder Joyn hinter sich. waipu.tv biete auch mehr Programme in hoher Auflö­sung als andere Empfangs­wege wie Kabel­fern­sehen, Satel­liten­direkt­emp­fang oder DVB-T2.

Insge­samt sind über waipu.tv derzeit einem Bericht des Maga­zins Digi­tal­fern­sehen zufolge 248 TV- und FAST-Kanäle verfügbar. 235 dieser Programme werden mindes­tens in HD-Qualität (720p) ange­boten. Auch zwei neue TV-Stationen wurden den Angaben zufolge aufge­schaltet. Dabei handelt es sich um Travel XP HD und Red Bull TV Explore. Beide Programme gehören auch dem kosten­frei nutz­baren Angebot von waipu.tv an.

Das Deut­sche Musik­fern­sehen ist wiederum nur noch kosten­pflichtig zu empfangen. Der bislang kostenlos verfüg­bare Stream in Stan­dard-Auflö­sung (SD) wurde abge­schaltet. Dafür ist das Deut­sche Musik­fern­sehen für zahlende Kunden jetzt in HD-Qualität zu empfangen.

Full-HD in 1080p

waipu.tv mit 165 Programmen in Full-HD-Qualität

Bild: waipu.tv waipu.tv betont, dass man die Full-HD-Programme in 1080p streamt und nicht - wie im Kabel­netz oder über Satellit - in 1080i. Das Kürzel "i" steht für den engli­schen Begriff "inter­laced", also für "verschach­telt" oder "verzahnt". Bei dieser Über­tra­gung werden im soge­nannten Zeilen­sprung­ver­fahren abwech­selnd die Bilder mit den geraden und den unge­raden Bild­zeilen ange­zeigt. Es erscheint also immer nur ein halbes Bild auf dem Fern­seher.

Beim Einsatz von 1080i reicht eine gerin­gere Daten­rate aus, da weniger Bild­punkte über­tragen werden müssen. Das wird in vielen Fällen vom mensch­lichen Auge kaum wahr­genommen. Dennoch entstehen bei schnellen Bewe­gungen - wie bei Sport­ver­anstal­tungen oder Action­szenen - leicht wahr­nehm­bare Bewe­gungs­arte­fakte.

Bei waipu.tv erfolgt die Über­tra­gung der Sender in 1080p50. Das "p" steht dabei für "progres­sive". So wird die Voll­bild-Tech­nologie genannt, bei der 50 ganze Bilder pro Sekunde hinter­ein­ander weg gesendet werden. Damit entsteht auch bei schnellen Bewe­gungen ein flüs­siges Video, das im Prinzip wie ein Daumen­kino abläuft. Offen lässt waipu.tv die Frage nach dem Quell­signal der TV-Sender in 1080p.

DAZN zeigt weiterhin Euro­sport 1 und 2

DAZN hat unter­dessen bekannt­gegeben, sich mit Warner Bros. Disco­very darauf verstän­digt zu haben, die Programme Euro­sport 1 und 2 für drei weitere Jahre in HD-Qualität auf seiner Platt­form zu zeigen. Die Euro­sport-Programme über­tragen unter anderem die Olym­pischen Spiele, die Austra­lian Open und Roland-Garros (French Open), die Tour de France und den FIS Ski Alpine World Cup.

In einem Ratgeber finden Sie einen Vergleich zu den Live-TV-Anbie­tern via Strea­ming.