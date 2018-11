waipu.tv mit neun neuen Video-on-Demand-Channels

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv erweitert sein Programmportfolio erneut und bietet ab sofort neun neue Video-on-Demand-Channels für alle Altersschichten in HD.

YouTuberin Sophia Thiel ist mit ihrem Channel jetzt auch bei waipu.tv vertreten Der Online-TV-Anbieter waipu.tv erweitert sein Programmportfolio erneut und bietet ab sofort neun neue Video-on-Demand-Channels in HD. Angesprochen werden Zuschauer, die ihre Inhalte bislang fast ausschließlich im Internet finden konnten, sowie alle Nutzer, die jederzeit frei und flexibel Video-on-Demand-Inhalte genießen wollen. Durch die Präsenz der YouTube-Stars will der Anbieter auch jüngere Zuschauer wieder für das Fernsehen begeistern. Mit den neuen Video-on-Demand-Channels erweitert waipu.tv so sein On-Demand-Portfolio auf mehr als 1500 Inhalte, die mit einem Abo der Plattform jederzeit zum Abruf zur Verfügung stehen.

Vier Channels von Studio71

Vier neue Channels (Gronkh, Sarazar, Sophia Thiel und JP Performance) kommen von Studio71, eines der weltweit führenden Digital Studios und Multi-Plattform-Netzwerke für Creators. Ein Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und Anbieter digitaler Inhalte und Web-Produktionen mit 10 Milliarden Video Views weltweit. Die Stars von Studio71 gehören in Deutschland zu den größten und bekanntesten Social Influencern und begeistern täglich Millionen von Fans.

Drei Channels von High View und zwei für Kinder

Drei neue Channels (Xplore, Just Cooking und Waidwerk) kommen von High View, zu dessen Schwerpunkten Musik- und Factual-Entertainment-Angebote gehören. Das Portfolio umfasst Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps.

Für die jüngsten Zuschauer gibt es zwei neue und kindgerechte Channels: "Hoppipolla" bringt laut eigenen Angaben Spaß und gute Laune mit spannenden Serien, bezaubernden Märchen und schön animierten Kinderliedern. "Cosmo & Wanda" bietet Unterhaltung für die Kleinen: Neben den Eigenfolgen der Serie "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen" sieht man hier die beliebtesten Folgen des Klassikers "Fix & Foxi".

