waipu.tv: Drei Monate Perfect-Paket kostenlos

Die meisten verbringen Ostern diesmal zu Hause: Aus diesem Grund gibt es von der TV-Platt­form waipu.tv ein weiteres, beson­deres Angebot

Drei Monate waipu.tv Perfect kostenlos für alle Neukunden

waipu.tv mit Oster-Aktion Alle Neukunden erhalten aktuell und ab sofort die Möglich­keit, das Perfect-Paket von waipu.tv (135 Sender – 104 davon in HD – darunter auch Pay-TV-Sender, zudem 100 Stunden Aufnah­me­spei­cher) für drei Monate kosten­frei zu nutzen. Das Perfect-Paket bietet mit seinen Inhalten und Funk­tionen laut dem Platt­form­be­treiber alles für das beste Fern­seh­erlebnis. Mit bis zu vier Streams gleich­zeitig auf verschie­denen Geräten bietet waipu.tv eine Lösung für jeden Bedarf. Pause, Restart und Aufnah­me­funk­tion inklu­sive Seri­en­auf­nahme ermög­lichten eine flexible Unter­hal­tung genau dann, wenn man sie genießen möchte. Die waipu­thek stellt zudem weitere 10 000 Inhalte jeder­zeit auf Abruf bereit.

Gewinn­spiel für alle Bestands­kunden

Auch für bestehende Kunden hält waipu.tv aktuell eine beson­dere Aktion bereit: Mit einer Kampagne, die den Kunden in den Mittel­punkt rückt, ruft waipu.tv seine Nutzer dazu auf, ganz persön­liche Videos einzu­senden, die sie dabei zeigen, wie sie waipu.tv zuhause nutzen – alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Kunden werden so Darsteller, Kame­ra­mann und Regis­seur zugleich. Ausge­wählte Inhalte werden Teil der neuen waipu.tv-Kampagne, die in den nächsten Tagen sowohl im TV, Online als auch auf Social Media zu sehen sein wird. Den Einsen­dern winkt nicht nur die einma­lige Chance, bundes­weit unter anderem im TV zu sehen zu sein, sondern auch die Chance auf Sach­preise wie Google Chro­me­casts oder waipu.tv Frei­mo­nate.

Ergänzt werde die Kampagne durch ein großes Gewinn­spiel für alle Bestands­kunden mit mehr als 100 Preisen, darunter Jahres­pa­kete, Amazon Fire TV Sticks sowie Google Chro­me­casts.

Erst vor kurzem hat waipu.tv eine Rabatt­ak­tion für Fami­lien bekannt gegeben.