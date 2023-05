Streaming: Boom bei waipu.tv und neue Plattform für rlaxx TV

Die Online-TV-Platt­form waipu.tv hat die magi­sche Größe von einer Million zahlende Abon­nenten über­schritten. Die Platt­form hat damit nach nur sechs Jahren auf dem Markt neben den zahlenden Abon­nenten insge­samt auch über drei Millionen Free-Nutzer, die über waipu.tv regel­mäßig fern­sehen. waipu.tv sieht sich damit führend in der Anzahl der Inhalte, Nutzer­zahlen und Abon­nenten.

Die Online-TV-Platt­form hat schon zum Markt­ein­tritt 2016 eine stra­tegi­sche Vertriebs­part­ner­schaft mit der freenet AG geschlossen. Neben dem Endkun­den­geschäft ist aber auch Busi­ness-to-Busi­ness (B2B) immer wich­tiger für das Unter­nehmen: Eine wach­sende Anzahl von stra­tegi­schen Part­nern aus Glas­faser- und Mobil­funk konzen­triert sich auf das eigene Kern­geschäft und setzt exklusiv auf waipu.tv als TV-Lösung. Heute bieten neben freenet auch o2, die deut­sche Glas­faser und eine große Anzahl regio­naler Inter­net­anbieter exklusiv waipu.tv als TV-Service für ihre Kunden an. waipu.tv hat jetzt über eine Million zahlende Abonnenten

Bild: waipu.tv Chris­toph Bellmer, CEO der Exaring AG, Betrei­berin von waipu.tv, blickt auch ange­sichts kommender Ereig­nisse opti­mis­tisch in die Zukunft: "Das Wachstum von IPTV wird zusätz­lich durch den Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs im nächsten Jahr befeuert werden. Wir erwarten eine Beschleu­nigung des Trends. Kabel- und Satel­liten-TV sind Tech­nolo­gien aus dem letzten Jahr­hun­dert, die in den kommenden Jahren voll­ständig durch OPEN-IPTV abge­löst werden."

rlaxx TV ab sofort auch bei Roku

Unter­dessen launcht der Video-Strea­ming-Dienst rlaxx TV seinen linearen, werbe­finan­zierten Video-on-Demand-Dienst im Channel Store von Roku. Durch den Start bei Roku gehe die Platt­form einen weiteren wich­tigen Schritt, um seine Reich­weite zu erwei­tern und noch mehr Zuschauer zu errei­chen. Aktuell ist rlaxx TV in 27 Ländern verfügbar.

Roku bietet einen unkom­pli­zierten und kosten­effi­zienten Weg, um Inhalte zu streamen. Der Roku-Player wird ganz einfach in den Smart-TV gesteckt, mit dem Internet verbunden und mit einem Benut­zer­konto verknüpft. Roku-Geräte bieten Nutzern Zugang zu über 4000 kosten­losen und kosten­pflich­tigen Kanälen im Roku Channel Store, der nun auch rlaxx TV beinhaltet.

rlaxx TV selbst bietet ein ständig wach­sendes Angebot an Premium-Nischen­kanälen von einer breiten Palette an inter­natio­nalen Content-Part­nern und umfasst Kate­gorien wie Filme & Serien, Doku­men­tationen, Life­style & Unter­hal­tung, Nach­richten, Sport sowie Food & Drink.

HD+ ToGo gibt es aktuell zum halben Preis.