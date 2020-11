waipu.tv: Preiserhöhungen & neues Paket mit mehr Sendern

Mit Perfect Plus führt waipu.tv ein neues Paket ein und ersetzt damit das bishe­rige Bundle "Perfect". Kunden müssen jedoch tiefer in die Tasche greifen.

Netflix bei waipu.tv

Der Online-TV-Anbie­trer waipu.tv hat ein neues Paket einge­führt: Perfect Plus ersetzt das bishe­rige Perfect-Paket und vereint Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Bis zum 31. Dezember 2020 erhalten Kunden das neue Paket-Bundle mit 46 Pay-TV-Sendern zum Einfüh­rungs­preis von nur 9,99 Euro im Monat, anschlie­ßend kostet es 12,99 Euro monat­lich.

Damit wird es aller­dings drei Euro teurer als das bishe­rige Perfect-Paket. Dieses beinhal­tete 131 Sender, 111 in HD, nun werden es beim neuen Perfect Plus laut Anbieter 158 Sender, 134 in HD.

Mehr Auswahl für mehr Geld

Mit Perfect Plus führt waipu.tv zumin­dest laut eigenen Angaben "das größte TV-Paket ein, das es je gab". Es beinhaltet über 100 Free-TV-Sender in HD, ein umfang­rei­ches Pay-TV-Paket mit 46 Sendern sowie über 10 000 Inhalte auf Abruf.

Das Pay-TV-Paket im Wert von 7,99 Euro ist bis einschließ­lich Dezember ohne Zusatz­kosten in Perfect Plus enthalten. Ab Januar sparen Perfect Plus-Kunden mit dem Bundle mehr als 25 Prozent und zahlen ledig­lich 12,99 Euro statt 17,98 Euro monat­lich.

Allen künf­tigen Perfect-Plus-Kunden bleiben die bekannten Komfort-Funk­tionen wie Aufnah­mespei­cher, Pause und Restart zur Verfü­gung, ebenso ist die Nutzung auf bis zu vier Geräten inklu­sive.

Auch Kombi-Paket mit Netflix wird teurer

Wer das Beste aus allen Enter­tain­ment-Welten genießen möchte, kann dies mit waipu.tv und dem Perfect Plus mit Netflix bereits tun: Dieses Paket bietet Free-TV inklu­sive HD, ein Pay-TV-Paket mit 46 Sendern und SVoD-Ange­boten sowie Inhalten auf Abruf und Netflix Basis. Doch auch hier gibt es eine Preis­erhö­hung: Der bishe­rige Einfüh­rungs­preis von 16,49 Euro gilt nur noch bis Ende des Jahres, ab Januar zahlen Kunden 19,49 Euro im Monat.

Das Paket "Perfect Plus mit Netflix" hat waipu.tv im Sommer einge­führt