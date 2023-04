waipu.tv: Drei neue Programme kostenlos verfügbar

waipu.tv bietet ab sofort drei weitere Fern­seh­pro­gramme auf seiner Strea­ming-Platt­form an. Diese sind für alle Kunden des Unter­neh­mens zu empfangen. Das gilt auch für Nutzer, die kein kosten­pflich­tiges Abon­nement abge­schlossen haben. Bei einem der Programme handelt es sich um Movie­dome. Das ist ein Kanal, der nach eigenen Angaben Filme aus den Berei­chen Action, Thriller, Drama und Komödie bietet.

Eben­falls neu bei waipu.tv ist der Sender Utopia. Hier kommen laut waipu.tv Science-Fiction-Fans auf ihre Kosten. "Raum­schiffe, Aliens und Zeit­reisen warten auf die Zuschauer", wie der Platt­form-Betreiber mitteilte. Mit Handystar.tv ist auch ein neuer Tele­shop­ping-Sender über waipu.tv zu empfangen. Die Platt­form kann unter anderem mit Smart­phone- und Tablet-Apps für Android und iOS, über Strea­ming-Sticks und Smart-TV-Geräte genutzt werden.

Rabatt-Aktion weiterhin verfügbar

Neue Programme bei waipu.tv

Foto: waipu.tv Bereits berichtet haben wir über eine Rabatt-Aktion, die waipu.tv zu Ostern gestartet hat. Das Angebot ist nach wie vor verfügbar. Inter­essenten erhalten für ein Jahr einen Rabatt von 33 Prozent auf den norma­ler­weise übli­chen Abo-Preis für die Pakete Perfect Plus, Perfect Plus mit 4K-Strea­ming­stick und Perfect Plus mit Netflix Stan­dard.

In Verbin­dung mit dem DAZN-Stan­dard-Paket kann der Perfect-Plus-Tarif von waipu.tv für ein Jahr zum Monats­preis von 23,44 Euro gebucht werden. Danach erhöht sich die monat­liche Gebühr auf 42,98 Euro. DAZN Stan­dard kostet regulär monat­lich 29,99 Euro. Mit einjäh­riger Mindest­lauf­zeit redu­ziert sich der Monats­preis auf 24,99 Euro.

Diese Programme fehlen bei MagentaTV und GigaTV

Während waipu.tv neue Programme zu seinem Angebot hinzu­gefügt hat, fehlt bei MagentaTV von der Deut­schen Telekom seit einiger Zeit der Sender Extreme Sports. Wie das Magazin Digi­tal­fern­sehen unter Beru­fung auf einen Telekom-Spre­cher berichtet, sieht der Platt­form-Betreiber Programme wie Red Bull TV und Inpuls als mögliche Alter­nativen für bishe­rige Zuschauer von Extreme Sports.

Voda­fone hat in seinem GigaTV-Bouquet für Kabel­kunden dem Bericht zufolge den Curio­sity Channel abge­schaltet, der aus Spiegel TV Wissen hervor­gegangen ist. Auf dem bishe­rigen Sende­platz der HD-Vari­ante des Curio­sity Channel ist jetzt Spiegel TV Geschichte - eben­falls in hoch­auf­lösender Qualität - zu sehen. Der bishe­rige Sende­platz des Curio­sity Channel in Stan­dard-Auflö­sung ist noch nicht neu belegt worden.

In einem Ratgeber finden Sie einige Tipps und Hinweise zum mobilen Strea­ming.