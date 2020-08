waipu.tv "Perfect Plus": Neues Kombi-Paket inklusive Netflix

Der TV-Strea­ming-Anbieter waipu.tv bietet ab sofort ein viertes Paket für seine Kunden an: Nach Free, Comfort und Perfect gibt es jetzt neu Perfect Plus. Das neue Paket kombi­niert das Angebot "Perfect", das 9,99 Euro im Monat kostet, mit der Strea­ming­platt­form Netflix. Insge­samt zahlen Kunden für das neue Kombi-Paket 16,49 Euro im Monat. Netflix kostet bisher einzeln 7,99 Euro im Monat. Kunden sparen also im Monat 1,49 Euro im Vergleich zur Einzel­bu­chung beider Ange­bote.

Kombi-Paket war Kunden­wunsch

Screenshot: Michael Fuhr "Live TV in Kombi­na­tion mit Netflix gehört inzwi­schen zur tägli­chen Unter­hal­tung für Millionen Zuschauer in Deutsch­land, gerade auch im Segment der Cord Cutter", so Chris­toph Bellmer, CEO und Vorstands­vor­sit­zender des waipu-Betrei­bers Exaring AG. "Die Kombi­na­tion von waipu.tv und Netflix erfüllt einen viel­fach geäu­ßerten Kunden­wunsch. Mit unserem Angebot erhalten Nutzer nun erst­mals eine komplette Enter­tain­ment­lö­sung. HD-Fern­sehen und Netflix zum Preis eines SD-Kabel­an­schlusses"

Das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv eröffnet Nutzern in Kombi­na­tion mit dem Basis-Abo von Netflix den Zugang zu mehr als 130 TV-Sendern (davon mehr als 100 in HD) inklu­sive 100 Stunden Aufnah­me­spei­cher - und das gesamte Angebot von Netflix über alle Geräte. Nutzer, die schon über ein Paket von waipu.tv verfügen, können laut der Exaring AG problemlos in das neue Kombi-Paket wech­seln und erhalten die komplette Band­breite an Unter­hal­tung eben­falls zum Einfüh­rungs­preis.

Upgrades auf weitere Netflix-Pakete möglich

Upgrades auf weitere Netflix Pakete wie Stan­dard und Premium sind gegen einen Aufpreis von jeweils vier Euro pro Monat möglich. Dabei werden die zusätz­li­chen Gebühren über die monat­liche waipu.tv-Rech­nung begli­chen. Die flexible monat­liche Kündi­gungs­frist bleibe für Kunden bestehen.

Für den Empfang benö­tigen Nutzer ledig­lich einen Internet-Anschluss. Sowohl waipu.tv, das auf bis zu vier Geräten gleich­zeitig genutzt werden kann, als auch Netflix sind auf allen gängigen Geräten verfügbar, darunter iPhone und iPad, Android-Smart­phones und -Tablets, als Web-Player im Browser, Samsung- oder Android Smart-TVs, bei Apple TV, Amazon Fire TV und vielen mehr.

Jeden Monat hat Netflix neue Serien und Staf­fel­starts sowie Filme im Gepäck. Wir verraten Ihnen jeden Monat die Serien- und Film-High­lights bei Netflix.

