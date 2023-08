waipu.tv und DAZN Unlimited zusammen unter 30 Euro

Fern­sehen in HD, Pay-TV, Bundes­liga und Cham­pions League im Paket gibt es von waipu.tv und DAZN ab 15. August für unter 30 Euro im Monat.

waipu.tv und DAZN haben für den Zeit­raum um den Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundes­liga eine Aktion ange­kün­digt. Dabei haben Inter­essenten die Möglich­keit, das Perfect Plus Paket von waipu.tv und DAZN Unli­mited zum monat­lichen Gesamt­preis von 29,99 Euro zu buchen. Voraus­set­zung ist eine einjäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit.

Das Angebot gilt nur bei Vertrags­abschluss im Zeit­raum vom 15. bis 31. August. Das Kombi-Paket ist zwar auch abseits des Akti­ons­zeit­raums zu bekommen. Derzeit liegt der Monats­preis aber bei 39,99 Euro. Wer ab dem 15. August bucht, bekommt das Perfect Plus Paket von waipu.tv und DAZN Unli­mited hingegen zum Preis, der norma­ler­weise bereits für die DAZN-Option anfällt, wenn der Vertrag direkt beim Pay-TV- und Strea­ming­dienst und eben­falls für ein Jahr Mindest­lauf­zeit anfällt.

Das bietet Perfect Plus von waipu.tv

waipu und DAZN kündigen Aktion an

Screenshot: teltarif.de, Quelle: waipu.tv Das Perfect Plus Paket von waipu.tv kann abseits des Kombi-Ange­bots von Neukunden einen Monat lang kostenlos getestet werden. Danach kostet der Strea­ming-Tarif monat­lich 12,99 Euro. Enthalten sind 247 Fern­seh­pro­gramme, von denen 234 Kanäle in HD-Qualität verfügbar sind. Dazu gehören neben den öffent­lich-recht­lichen Programmen von ARD und ZDF unter anderem auch die Sender von RTL Deutsch­land und ProSiebenSat.1.

Im Perfect Plus Paket ist auch die Pay-TV-Option enthalten, die norma­ler­weise monat­lich 7,99 Euro kostet. Diese bietet Zugang zu 62 Fern­seh­pro­grammen wie 13th Street, SyFy, Warner TV Serie, Sony AXN, History, Romance TV und Sport 1+. In der waipu­thek stehen nach Anbieter-Angaben 30.000 Inhalte zum zeit­sou­veränen Abruf bereit, und die Kunden können bis zu vier Streams gleich­zeitig nutzen.

DAZN kostet jetzt bis zu 44,99 Euro monat­lich

DAZN Unli­mited ist mitt­ler­weile die einzige Option des Sport-Strea­mers, mit der die Fußball-Bundes­liga- und die UEFA-Cham­pions-League-Spiele gesehen werden können, die der Veran­stalter über­trägt. Wie berichtet hat DAZN vor wenigen Wochen eine neue Paket­struktur einge­führt. Das Monats­abon­nement kostet seitdem bis zu 44,99 Euro.

Inter­essenten sollten bedenken, dass der güns­tige Monats­preis für waipu.tv Perfect Plus und DAZN Unli­mited nur für ein Jahr gilt. Wer sich nicht für zwölf Monate binden möchte, zahlt schon jetzt monat­lich 54,99 Euro für das Bundle aus beiden Strea­ming-Optionen. Dieser Preis fällt auch nach der zwölf­mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit an.

Nicht nur zusammen mit waipu.tv ist DAZN Unli­mited vergüns­tigt zu bekommen. Wie berichtet haben auch Sky und die Deut­sche Telekom Aktionen gestartet, die mehrere TV- und Strea­ming-Optionen bündeln.