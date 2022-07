Aktion: waipu.tv zwei Monate ohne Kosten ausprobieren

Völlig ohne Kabel­netz oder Satel­liten­schüssel lässt sich waipu.tv über das Internet empfangen. Sie können es zwei Monate in der geho­benen Fassung waipu.tv Comfort Plus testen.

Dank Ange­boten wie waipu.tv, für das es momentan zwei Gratis-Monate gibt, ist man nicht mehr an klas­sische Fern­seh­sender-Über­tra­gungs­methoden wie Kabel oder Satellit gebunden. Wer sich für die Offerte inter­essiert, kann aktuell sogar in das Paket Perfect Plus hinein­schnup­pern.

Norma­ler­weise schlägt besagte Vari­ante des Strea­ming-Services mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Enthalten sind 192 Fern­seh­sender, darunter 169 in HD-Qualität. waipu.tv lässt sich auf einer Viel­zahl von Gerät­schaften verwenden, beispiels­weise Smart-TVs, Smart­phones, Tablets und Strea­ming-Sticks.

waipu.tv zwei Monate auspro­bieren

Zwei Monate kostenlos waipu.tv Comfort Plus

Bild: Exaring AG Die im Jahr 2016 in München gegrün­dete Exaring AG zeichnet sich für waipu.tv verant­wort­lich und gehört zu 50,01 Prozent dem Tele­kom­muni­kations-Experten Freenet. Es fließt also lang­jäh­riges Fach­wissen in die Infra­struktur des Strea­ming-Dienstes. Dank des Gratis-Test­zeit­raums von zwei Monaten können sie sich nun selbst Eindrücke von der Offerte verschaffen. Eine Kosten­falle gibt es nicht. waipu.tv lässt sich monat­lich kündigen. Sollten Sie also nicht vom Angebot über­zeugt sein, müssen Sie nur darauf achten, recht­zeitig auszu­steigen. Ursprüng­lich war die Aktion zusammen mit dem Amazon Prime Day gestartet. Wie lange der Deal noch verfügbar ist, ist uns nicht bekannt.

Insge­samt ergibt sich durch die zwei kosten­losen Monate waipu.tv Perfect Plus eine Ersparnis in Höhe von 25,98 Euro. Abseits der regu­lären Fern­seh­pro­gramme sind auch 57 Pay-TV-Kanäle enthalten. Eine Aufnah­medauer von 100 Stunden per Cloud und vier Streams gleich­zeitig runden das Paket ab. Beim 5,99 Euro monat­lich kostenden Paket waipu.tv Comfort sind keine HD-Sender enthalten. Insbe­son­dere bei 4K-Fern­sehern in großer Bild­dia­gonale sehen SD-Inhalte ziem­lich unschön aus.

Auf welchen Geräten läuft waipu.tv?

Der Strea­ming-Dienst funk­tio­niert auf dem Groß­teil moderner Endge­räte, beispiels­weise Android-Smart­phones, Android-Tablets, iPhones und iPads via App. Hinsicht­lich Smart-TVs gibt es Anwen­dungen für Modelle ab Baujahr 2017 (Samsung) respek­tive 2018 (LG) sowie mit Android TV betrie­benen Fern­sehern (etwa Sony, Philips und Sharp).

In puncto Strea­ming-Sticks werden Fire TV, Chro­mecast und Apple TV als kompa­tibel gelistet. Des Weiteren ermög­licht es die Browser-Fassung, waipu.tv ohne Instal­lation auf Note­books und Compu­tern zu verwenden.

Die Frag­men­tie­rung des Strea­mings wird zum immer größeren Problem.