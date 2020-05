waipu.tv: Streaming-Pakete mit 33 Prozent Ersparnis

waipu.tv billiger

waipu.tv gehört zu den größeren IPTV-Anbie­tern auf dem deut­schen Markt. Je nachdem für welches Programm­paket sich der Kunde entscheidet, sind bis zu 135 TV-Sender zu empfangen, darunter 104 Kanäle in HD-Qualität. Jetzt gibt es sowohl das Perfect-, als auch das Comfort-Paket mit einem Preis­nach­lass von 33 Prozent.

Den Rabatt bekommen Kunden, die sich für einen Sechs-Monats-Gutschein für das jewei­lige Paket im Online-Shop von Penny oder Rewe entscheiden. Das Comfort-Paket, das für ein halbes Jahr norma­ler­weise 29,99 Euro kostet, gibt es im Rahmen der Aktion zum Preis von 20,09 Euro. Kunden, die sich für das Perfect-Paket entscheiden, zahlen 40,19 Euro anstelle der ansonsten übli­chen 59,99 Euro.

Aktion läuft bis 17. Mai

waipu.tv billiger

Screenshots/Montage: teltarif.de; Quellen: rewe.de/penny-kartenwelt.de Die Gutscheine sind bis zum 17. Mai zum Sonder­preis zu bekommen und können inner­halb von drei Jahren ab Ende des Jahres, in dem sie ausge­stellt wurden, einge­löst werden. Die Zustel­lung erfolgt per E-Mail. Zudem heißt es in den Bestim­mungen zur Aktion, dass das Guthaben ausschließ­lich für die einma­lige Bezah­lung eines auf sechs Monate befris­teten waipu.tv-Pakets einge­löst werden kann.

Bestands­kunden können kein Prepaid-Guthaben auf bestehende Pakete aufbu­chen. Wer den Free-Account nutzt, hat dagegen die Möglich­keit, den jewei­ligen Gutschein einzu­lösen. Kunden, die bereits ein kosten­pflich­tiges Paket von waipu.tv nutzen, müssen dieses demnach zunächst auslaufen lassen. Ist nur noch der kosten­lose IPTV-Zugang aktiv, so kann der Gutschein akti­viert werden.

Das bieten die waipu.tv-Pakete

waipu.tv Comfort kostet 4,99 Euro im Monat und bietet den Empfang von 116 Fern­seh­pro­grammen. Der Account kann auf zwei Geräten parallel genutzt werden. Dazu bekommen die Kunden Online-Spei­cher­platz für 25 Stunden Aufnah­me­ka­pa­zität.

waipu.tv Perfekt schlägt nach einem Gratis-Monat mit 9,99 Euro monat­li­cher Grund­ge­bühr zu buche. Hier sind alle 135 TV-Sender verfügbar, die der IPTV-Veran­stalter derzeit im Port­folio hat. Der Zugang kann auf bis zu vier Geräten gleich­zeitig genutzt werden. Dazu haben die Kunden 100 Stunden Aufnah­me­ka­pa­zität im Online-Spei­cher zur Verfü­gung.

Details zu den IPTV-Ange­boten der bundes­weiten Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­nehmen haben wir in einem Ratgeber zusam­men­ge­fasst.