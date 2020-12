Aktion: waipu.tv bis zu zwölf Monate zum halben Preis

Penny und Rewe bieten die Strea­ming-TV-Pakete von waipu.tv im Rahmen einer Aktion zum halben Preis an. Die Kunden können die Abos wahl­weise für sechs oder zwölf Monate abschließen.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: rewe.de MagentaTV, Zattoo, Joyn und andere Strea­ming-TV-Anbieter buhlen um die Gunst der Fern­seh­zuschauer, die ihre Programme via Internet anstelle von DVB-T2 HD, Satellit oder das Kabel­netz empfangen möchten. Mit Aktionen versu­chen die Dienst­leister, auf sich aufmerksam zu machen und neue Kunden zu gewinnen.

Nun hat waipu.tv gemeinsam mit dem Rewe-Konzern eine Aktion gestartet, die es ermög­licht, die beiden Pakete des Anbie­ters für maximal ein Jahr zum halben Preis zu bekommen. Einzige Voraus­set­zung: Die Grund­gebühr muss für wahl­weise sechs oder zwölf Monate im Voraus bezahlt werden.

Wie das Blog Mobiflip berichtet, sind die Ange­bote wahl­weise in der Penny Karten­welt und in der Rewe Karten­welt erhält­lich. Kunden können hier Gutscheine für die Pakete waipu.tv Comfort und waipu.tv Perfect erwerben. Die Codes werden per E-Mail zuge­stellt und können direkt bei waipu.tv einge­löst werden.

Diese Ange­bote sind verfügbar

waipu.tv günstiger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: rewe.de waipu.tv Comfort kostet norma­ler­weise 5,99 Euro pro Monat. Im Rahmen der Aktion ist der Voucher für einen Sechs-Monate-Zeit­raum zum Preis von 17,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 35,99 Euro erhält­lich. Wer den Gutschein gleich für ein Jahr kauft, zahlt dafür 35,99 Euro. Norma­ler­weise liegt der Preis bei 71,99 Euro.

Wer sich für waipu.tv Perfect entscheidet, bekommt den Voucher für ein halbes Jahr Nutzung zum Preis von 29,99 Euro. Norma­ler­weise wären es 59,99 Euro. Das Jahres­paket ist für 59,99 Euro anstelle von 119,99 Euro zu bekommen. Regulär liegt der Monats­preis derzeit noch bei 9,99 Euro. Zum 1. Januar 2021 erhöht waipu.tv die Monats­gebühr auf 12,99 Euro.

waipu.tv Comfort bietet 115 TV-Programme und einen Aufnah­mespei­cher für 50 Stunden. Das Paket kann auf zwei Geräten parallel genutzt werden. Mit waipu.TV Perfekt bekommen die Zuschauer Zugriff auf 160 Programme, von denen 135 in HD-Qualität gestreamt werden. Zudem können bis zu 100 Stunden aufge­zeichnet werden und die paral­lele Nutzung ist auf vier Geräten möglich. Auch die Pausen- und Restart-Funk­tion ist inklu­sive.

In einem Ratgeber haben wir die wich­tigsten Live-TV-Dienste zusam­men­gefasst.