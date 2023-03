waipu.tv baut Angebot kostenloser Kanäle aus

Nach DAZN oder Waid­werk bietet jetzt der nächste Pay-TV-Sender einen kosten­losen Fast Channel an. Crime + Inves­tiga­tion star­tete das Gratis-Angebot bei waipu.tv. Es gibt zudem einen neuen Sender für Film­lieb­haber.

Es kommt immer mehr in Mode, dass Pay-TV-Sender oder kosten­pflich­tige Strea­ming-Ange­bote kosten­lose, soge­nannte Fast Chan­nels als Teaser starten, um für ihre kosten­pflich­tigen Ange­bote zu werben. Nach dem Sportstreamer DAZN, der Ende 2022 gleich mit zwei solcher Ange­bote auf unter­schied­lichen Platt­formen auf Sendung gegangen ist und dem Jäger- und Angler­kanal Waid­werk hat jetzt auch das Unter­nehmen "A+E Networks Germany" einen kosten­losen Kanal seines Pay-TV-Senders "Crime + Inves­tiga­tion" auf der Platt­form waipu.tv gestartet. Crime + Investigation mit Fast Channel bei waipu.tv

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Der Fern­seh­sender strahlt ein Spar­ten­pro­gramm aus, welches sich auf wahre Krimi­nal­fälle und Poli­zei­arbeit (True Crime) spezia­lisiert hat. Crime + Inves­tiga­tion ist in Deutsch­land am 29. Juni 2019 gestartet. Bei waipu.tv sendet Crime + Inves­tiga­tion einen Clip-Kanal mit kurzen Beiträgen, die vor allem eines machen sollen: Hunger, um den Pay-TV-Sender zu abon­nieren.

Das kosten­pflich­tige Haupt­pro­gramm ist eben­falls bei waipu.tv zu sehen und ist Bestand­teil der kosten­pflich­tigen Bouquets der TV- und Strea­ming-Platt­form. Darüber hinaus ist ein Empfang auf zahl­rei­chen anderen Platt­formen wie Sky, Voda­fone oder Magenta TV (Telekom) möglich.

Neu am Start: Film­legenden

"Crime + Inves­tiga­tion Clips" ist nicht der einzige Neuzu­gang bei waipu.tv. Eben­falls neu am Start ist "Film­legenden", ein Sender, auf dem waipu-Nutzer zahl­reiche Meis­ter­werke und große Momente mit den Lein­wand-Ikonen der 70er, 80er und 90er-Jahre sehen können.

Die Zahl der Programme auf der Platt­form ist aller­dings nicht gestiegen, denn die Programme "Held der Steine" und "tvtra­veller" haben die waipu.tv-Platt­form wieder verlassen.

Das Phänomen Fast Chan­nels ist auch Thema in unserem Podcast.

teltarif.de Talk: FAST Channels mit Gratis-Streaming Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.