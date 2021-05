Auffallend viele Kunden-Beschwerden über Vodafone

Wenn sich 2020 Verbraucher bei den Verbraucherzentralen beschwert haben, war auffallend oft Vodafone die Ursache.

Logos: Vodafone/vzbv, Montage: teltarif.de Der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band kümmert sich um Verbrau­cher­beschwerden und ist von Hause aus neutral. Beim Auswerten seiner Beschwer­desta­tistik fiel auf, dass es letztes Jahr zum Anbieter Voda­fone auffällig viele Beschwerden gab. Häufigster Kritik­grund: "Unter­gescho­bene Verträge".

Auswer­tung der Beschwerden 2020

Wenn sich 2020 Verbraucher bei den Verbraucherzentralen beschwert haben, war auffallend oft Vodafone die Ursache.

Logos: Vodafone/vzbv, Montage: teltarif.de Ausge­wertet wurden Beschwerden des Jahres 2020. Zum Begriff "Voda­fone" zählt der vzbv alle Unter­marken inklu­sive Unity­media, Kabel Deutsch­land im Bereich Breit­band oder otelo im Bereich Mobil­funk.

66 Prozent im Fest­netz

Voda­fone ist (nach der Telekom) der zweit­größte Anbieter für Breit­band und Fest­netz in Deutsch­land, zog aber 66 Prozent der Beschwerden auf sich, zählt der vzbv auf.

32 Prozent im Mobil­funk

Auch im Bereich Mobil­funk stehe das Unter­nehmen nicht gut da, so der Verband weiter. Hier ist Voda­fone der dritt­größte Anbieter, dennoch beziehen sich im Vergleich unter den fünf größten Anbie­tern etwa 32 Prozent, also ein Drittel der Beschwerden in den Verbrau­cher­zen­tralen, auf Voda­fone.

Carola Elbrecht, Refe­rentin im Team Markt­beob­ach­tung Digi­tales wird deut­lich: „Voda­fone führt im Tele­kom­muni­kati­ons­bereich die Beschwer­der­ang­folge mit einem Abstand an, der in keinem Verhältnis zur Markt­größe steht.“

Probleme mit Vertrieb und Technik

Häufigster Beschwer­degrund waren Haus­tür­geschäfte und unter­gescho­bene Verträge im statio­nären Handel sowie am Telefon. Daneben ärgerten sich die Verbrau­cher über tech­nische Probleme mit ihrem Internet- und Fest­netz­anschluss.

Unter­gescho­bene Verträge – Verbrau­cher resi­gnieren

Bei unter­gescho­benen Verträgen haben Verbrau­cher meist das Nach­sehen, obwohl diese Verträge in der Regel recht­lich keinen Bestand haben. Im Zusam­men­hang mit Voda­fone berich­teten Verbrau­cher, wie sie sich mit Zahlungs­for­derungen ausein­ander­setzen oder nicht geneh­migten Geld­abbu­chungen hinter­her­laufen mussten. Manche Verbrau­cher hätten resi­gniert, weil sie mehr­fach versuchten, sich gegen unter­gescho­bene Verträge durch Voda­fone zur Wehr zu setzen. "Aus einzelnen Verbrau­cher­beschwerden wird deut­lich, wie proble­matisch es sein kann, die Rechte gegen­über Voda­fone durch­zusetzen“, berichtet Carola Elbrecht.

Verbrau­cher­zen­tralen helfen weiter

Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher, die Hilfe in ihrem indi­vidu­ellen Fall benö­tigen, sollten die Bera­tungs­ange­bote der Verbrau­cher­zen­tralen nutzen. Sie können sich online infor­mieren und auch konkrete Beschwerden abgeben. Ein persön­licher Termin ist nicht unbe­dingt notwendig.

Abschaf­fung der Mindest­lauf­zeit?

Solche kriti­sierten Effekte wollte die Politik durch ein gene­relles Verbot der Mindest­lauf­zeit von Verträgen über 24 Monaten "erschlagen". Dagegen leis­tete die Branche erbit­terten Wider­stand. Sie konnte sich am Ende durch­setzen: 24-Monats-Verträge bleiben weiter möglich und der Ärger darüber auch.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wenn ein per se neutraler Verbrau­cher-Verband einen einzelnen Anbieter so klar und deut­lich benennt, sollte das allen Betei­ligten zu denken geben.

Der geplante Wegfall der mögli­chen Mindest­ver­trags­lauf­zeit z.B. für Mobil­funk­ver­träge hätte den Mobil­funk-Handel sicher zunächst stark getroffen, aber auch einen radi­kalen Para­digmen-Wechsel einge­läutet. Denn: Nur zufrie­dene Kunden kommen wieder und kaufen erneut etwas.

Unzu­frie­dene Kunden machen sich nicht nur im Bekann­ten­kreis, sondern gleich im Internet, gerne in sozialen Medien, Luft. Ein rampo­niertes Image ist nur schwer zu repa­rieren.

Die Lösung solcher Probleme könnte nur eine radi­kale Abkehr von der bishe­rigen Praxis, eine komplette Entrüm­pelung von undurch­schau­baren Tarifen, Optionen, Rabatten und Sonder­aktionen sein, dafür glas­klare einfache Tarife mit kürzest­mög­licher Lauf­zeit. Nur damit lässt sich auf Dauer das verlo­rene Vertrauen wieder gewinnen.

Was kann ein Kunde tun?

Verbrau­cher sollte alle Tele­fonate und Besuche in einem Shop oder an der Haustür sofort doku­men­tieren, mit Tag, Uhrzeit und bespro­chenen Themen. Wo immer möglich, Zeugen mitnehmen, die sich eben­falls Notizen machen. Wenn es zu Fragen kommt, wenn die Hotline des Anbie­ters nicht helfen kann oder will, nicht scheuen, die Verbrau­cher­bera­tung zu kontak­tieren. Leser können sich auch gerne an die teltarif.de-Redak­tion wenden.

Ein beson­ders krasses Beispiel übri­gens: teltarif.de musste einer Seniorin helfen, die mit (zu) vielen Voda­fone-Verträgen aus dem Shop kam.