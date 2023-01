Volks­wagen hat anläss­lich der Consumer Elec­tro­nics Show (CES) mit dem ID.7 ein neues Auto mit Elektro-Antrieb vorge­stellt. Das Fahr­zeug ergänzt die bekannte ID-Serie nach oben. Es soll im April auf den Markt kommen. Auch in Deutsch­land will VW den ID.7 verkaufen, der auf dem vom Hersteller entwi­ckelten modu­laren E-Antriebs­bau­kas­tens (MEB) basiert. Das Fahr­zeug zeichnet sich unter anderem durch eine mehr­schich­tige Lackie­rung aus, die Teile des Fahr­zeugs zum Leuchten bringen soll.

"Mit dem neuen ID.7 runden wir unser E-Modell-Port­folio nach oben hin ab. Die Limou­sine wird Top-Technik und Qualität bieten. Der ID.7 ist eines von zehn neuen E-Modellen, die wir bis 2026 auf den Markt bringen. Unser Ziel: In jedem Segment für unsere Kundinnen und Kunden das passende Angebot zu haben", sagt Thomas Schäfer, CEO der Marke Volks­wagen. Getarnte seriennahe Version des VW ID.7

Foto: Volkswagen Unter anderem die Bedie­nung will Volks­wagen gegen­über früheren Fahr­zeug-Modellen opti­mieren. Dazu sollen unter anderem ein 15 Zoll großes Display, eine neue, in die erste Ebene des Info­tain­ment Systems inte­grierte Bedie­nung der Klima­tisie­rung und beleuch­tete Touch-Slider beitragen. Das neue Klima­tisie­rungs­kon­zept soll den sich nähernden Fahrer anhand seines Schlüs­sels erkennen und an heißen Sommer­tagen bereits mit der Kühlung des Innen­raums beginnen. Im Winter wird der Innen­raum statt­dessen aufge­wärmt.

Wich­tige Funk­tionen per Sprach­steue­rung

Für die Steue­rung steht neben dem Touch­screen auch die Sprach­steue­rung zur Verfü­gung. Auf den Sprach­befehl "Hallo Volks­wagen, meine Hände sind kalt!" soll der ID.7 mit der Akti­vie­rung der Lenk­rad­hei­zung reagieren. Darüber hinaus soll gezielt warme Luft zu den Händen geleitet werden.

Bemer­kens­wert ist vor allem die vom Hersteller genannte Reich­weite von "etwa bis zu 700 Kilo­metern". Aller­dings verrät Volks­wagen nicht, unter welchen Bedin­gungen dieser Wert erreichbar ist. Gene­rell sollen die meisten tech­nischen Einzel­heiten erst April verraten werden, wenn der ID.7 offi­ziell Premiere feiert. Das Auto soll in Nord­ame­rika, Europa und China auf den Markt kommen.

Auch weitere, für poten­zielle Inter­essenten nicht ganz unwich­tige Details hat Volks­wagen noch nicht genannt. So wurde der Verkaufs­preis noch nicht mitge­teilt und auch Angaben zur Verfüg­bar­keit machte VW anläss­lich der CES noch nicht. Zudem wurde bislang nur eine getarnte, seri­ennahe Version des Fahr­zeugs gezeigt.

Wie berichtet, hat Volks­wagen kürz­lich den Partner für die Webradio-Inte­gra­tion im Info­tain­ment-System seiner Fahr­zeuge gewech­selt.