Vor rund fünf Jahren haben wir darüber berichtet, dass einige Auto­mobil­her­steller dazu über­gegangen sind, den Empfang von Hörfunk­pro­grammen über DAB+ im Auto­radio künst­lich zu verschlech­tern. Wenn ein - viel zu hoch ange­setzter - Mindest-Empfangs­pegel unter­schritten wurde, wurde das gerade noch gehörte Radio­pro­gramm langsam ausge­blendet. Wurde die Mindest-Feld­stärke wieder erreicht, war der gewünschte Sender einige Sekunden später wieder zu hören. Wir haben den Effekt bei verschie­denen Marken des VW-Konzerns, etwa bei Skoda und Seat, beob­achtet. Aber auch Fahr­zeuge bzw. Auto­radios anderer Hersteller waren betroffen.

VW ID.7 auf der IAA Mobility

Foto: teltarif.de Auf der IAA, die damals letzt­malig in Frank­furt am Main statt­fand, brachten wir in Erfah­rung, warum der Digi­tal­radio-Empfang offenbar soft­ware­seitig beschnitten wird. Ein Mitar­beiter der Pres­sestelle von Mercedes Benz erklärte, dass einige Hersteller mit dieser Lösung vermeiden wollen, dass es an der Grenze des Empfangs­bereichs eines Senders immer wieder zu kurzen Ausset­zern kommt. Diese kurzen Unter­bre­chungen des Audio­signals würden viele Radio­hörer als störend empfinden.

Neuere Fahr­zeuge mit besserem Empfang

Seit einigen Jahren gehen die Auto­her­steller wieder dazu über, ihren Kunden best­mög­lichen DAB+-Empfang anzu­bieten. Auch der Volks­wagen-Konzern, der vor fünf Jahren beson­ders negativ aufge­fallen war, hat bei neueren Fahr­zeugen nach­gebes­sert. Tests in Fahr­zeugen von Seat, Skoda und VW haben gezeigt, dass die digi­talen Radio­signale nun wieder überall dort zu hören sind, wo es tech­nisch im Auto­radio möglich ist. Die kurzen Aussetzer, die es am Rand des Empfangs­bereichs geben kann, werden in Kauf genommen.

Beim Test des Enter­tain­ment-Systems im neuen VW ID.7, der demnächst auf den Markt kommt, hat der Hersteller das Empfangs­system noch­mals opti­miert. Der Kunde kann nun selbst entscheiden, ob er lieber weit­gehend störungs­freien Empfang haben und auf schwä­cher empfang­bare Sender verzichten oder aber das komplette Programm­angebot haben möchte - dann aber mit den beim digi­talen Empfang system­bedingten kurzen Ausset­zern, wenn man sich an der Grenze des Empfangs­bereichs bewegt. Zu diesem Zweck gibt es nun zwei Menü­punkte für den terres­tri­schen Radio­emp­fang, der neben DAB+ auch UKW umfasst: FM/DAB und FM/DAB (local) - ähnlich wie der DX/lokal-Schalter bei vielen älteren Radios.

FAB/DAB und FM/DAB (local) auswählbar

Foto: teltarif.de Für den UKW-Empfang gibt es einen eigenen Menü­punkt. Wird dieser ausge­wählt, ist auch die manu­elle Frequenz­abstim­mung möglich. Diese Möglich­keit fehlt beim Digi­tal­radio-Empfang. Zwar läuft im Hinter­grund ständig ein Such­lauf nach weiteren empfangs­wür­digen Multi­plexen. Dennoch wäre es wünschens­wert, auch von Hand auf einen bestimmten Kanal wech­seln zu können.

Inter­net­radio-Inte­gra­tion nur halb­herzig umge­setzt

Während die Auto­radios des VW-Konzerns beim terres­tri­schen Empfang wieder zu gefallen wissen, kann die Inter­net­radio-Inte­gra­tion nicht über­zeugen. Wie berichtet arbeitet das Unter­nehmen hierfür seit einigen Monaten mit Audials zusammen. Anders als bei Mercedes Benz ist die Webradio-Daten­bank aber unvoll­ständig. Darüber hinaus ist keine Anmel­dung mit dem Audials-Account möglich.

Webradio-Empfang über Audials

Foto: teltarif.de Aufgrund der unvoll­stän­digen Inter­net­radio-Daten­bank sind viele Programme über das Enter­tain­ment-System der Fahr­zeuge nicht zu empfangen. Inter­essenten haben aber die Möglich­keit, auf Android Auto oder Apple CarPlay zurück­zugreifen, um die gewünschten Sender vom Smart­phone aus zum Car-HiFi-System zu streamen. Beide Verfahren für die Nutzung von Smart­phone-Apps auf dem Auto-Display funk­tio­nieren im VW ID.7 auch kabellos.

In einer weiteren Meldung berichten wir über den Test eines Adap­ters, mit dem die kabel­lose Nutzung von Android Auto nach­gerüstet werden kann.