VW: "Digitales Einkaufszentrum" wie Appstore im Auto

Das Auto als rollender App-Store: Kunden des VW-Konzerns sollen ihren Wagen in Zukunft mit einem "digi­talen Einkaufs­zentrum" vernetzen und wich­tige Funk­tionen wie Updates der Fahr­zeug-Soft­ware von überall aus erle­digen können. Dazu wollen die Wolfs­burger das Stutt­garter Unter­nehmen Dico­nium jetzt voll­ständig unter ihr Dach holen. Der Schritt hat auch für den internen Wandel des Auto­herstel­lers eine hohe Bedeu­tung: Die VW-Gruppe sucht immer mehr IT-Experten und will Anwen­dungen zuneh­mend selbst entwi­ckeln.

"Es gibt künftig nur noch eine Kern-App, mit der der Kunde auf alle Services zugreifen kann", erklärt Kern­marken-Vertriebs­chef Jürgen Stack­mann. Über die Nutzer-ID würden Auto, Händler und Hersteller zusam­menge­bracht. Geplant sind auch Dienste zum Bezahlen beim Parken, Tanken und Aufladen oder für Multi­media-Strea­ming. In den Aufbau der nötigen Online-Infra­struktur und die Inte­gration von Dico­nium steckt VW nach dpa-Infor­mationen eine drei­stel­lige Millio­nensumme. Dazu wird der bisher 49-prozen­tige Anteil an der Firma aus Baden-Würt­temberg auf 100 Prozent aufge­stockt. Kartell­behörden müssen noch zustimmen.



Jürgen Stackmann, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen Pkw, Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und After Sales

Schnitt­stellen zwischen Soft­ware und Handel

Dienste wie Carsha­ring (WeShare) oder der Volks­wagen-Shuttle-Service Moia bleiben zunächst zwar eigen­stän­dige Ange­bote. "Aber das "Einkaufs­zentrum" ist ein modu­lares System, wir schalten es Schritt für Schritt frei", sagte Stack­mann - erst einmal in Europa.

Dico­nium hat derzeit knapp 1100 Beschäf­tigte. Laut Mitgründer Andreas Schwend bleibt die eigene Marke bestehen: "Die Akti­vitäten werden inner­halb der Car-Soft­ware-Orga­nisa­tion von VW weiter­betrieben." Auch mit anderen Kunden liefen Projekte, der ange­strebte Umsatz­anteil aus den Akti­vitäten bei Volks­wagen liege bei 50 bis 60 Prozent.

Der welt­größte Auto­bauer hatte zum Jahres­beginn eine Soft­ware-Einheit gestartet, die die Kompe­tenzen in der Fahr­zeug-IT bündeln soll. Bis 2025 will VW über externe Über­nahmen, Neuein­stel­lungen und Fach­leute aus den eigenen Marken mehr als 10 000 Experten in dem Bereich haben. Digi­talvor­stand Chris­tian Senger sieht Dico­nium dabei als "nächsten konse­quenten Schritt. Der Schwer­punkt liegt hier auf Schnitt­stellen zwischen Soft­ware und Handel." Auch das Stutt­garter Gründer-Team bleibe im Unter­nehmen, so solle die Firmen­kultur erhalten werden.

Die nieder­gelas­senen Händler habe man früh­zeitig einge­bunden. Klar sei, dass neben digi­taler Kommu­nika­tion persön­liche Kontakte in den Auto­häusern wichtig sind. "Wir stellen fest, dass Auto­mobil­unter­nehmen ohne festen Vertrieb im Volu­menge­schäft in Schwie­rigkeiten kommen können", sagte Senger. Doch parallel seien Digi­talplatt­formen für das Auto als "eine der letzten uner­schlos­senen Daten­domänen" nötig. Zu einem E-Auto-Proto­typen des japa­nischen Elek­tronik­riesen Sony auf der Tech­nikmesse CES in Las Vegas meinte der Manager: "Es werden sicher noch mehr Player auftreten." Beim Ausbau seiner Cloud-Dienste arbeitet VW auch mit Micro­soft zusammen.

Steffen Hahn, Geschäfts­führer einer großen Händ­lergruppe für die VW-Konzern­marken, erklärte: "Wir begrüßen es grund­sätz­lich, dass der Hersteller in Rich­tung Digi­tali­sierung denkt. Denn viele Prozesse, die online darstellbar sind, bieten Vorteile für uns und unsere Kunden." Es gehe um eine Kombi­nation online/offline. Ersetzen lasse sich der klas­sische Handel aber nicht - vor allem in der Bera­tung.

Experten rech­neten schon lange damit, dass ein Tech-Konzern ein eigenes Auto vorstellt. Meist wurde Apple als Kandidat gehan­delt - doch nun gibt es statt­dessen ein Elek­troauto von Sony. Wie ernst meinen es die Japaner?

