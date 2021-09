Illegale Downloads: Filmstudios verklagen VPN-Anbieter

Zahl­reiche Film­stu­dios haben sich für eine Klage gegen diverse VPN-Anbieter zusam­men­geschlossen. Die Unter­nehmen sehen die Schuld für ille­gales Strea­ming und Down­loads ihrer Werke zum Teil bei den virtu­ellen privaten Netz­werken. So sollen diese verstärkt für den unlau­teren Konsum von Filmen und Serien genutzt werden. Die Studios fordern von den VPN-Betrei­bern, dass sie Webseiten blockieren, auf denen sich ille­gale Inhalte befinden. Darunter fallen verschie­dene Torrent-Portale wie The Pirate Bay. Ferner wird eine Daten­erfas­sung verdäch­tiger Personen verlangt.

Produk­tions­firmen stellen VPNs an den Pranger

Auch Rambo ist ein Opfer illegaler Downloads

Lionsgate Wer sich möglichst anonym im Internet bewegen möchte, verwendet häufig ein soge­nanntes Virtual Private Network, kurz VPN. Die Anwen­dung einer solchen Netz­werk­ver­bin­dung kann aus verschie­denen Gründen geschehen, etwa um persön­liche Daten zu schützen oder die Infra­struktur von Unter­nehmen abzu­sichern. Unter dem Deck­mantel der Anony­mität können solche Verfahren aber auch für geset­zes­wid­rige Akti­vitäten genutzt werden. Tatsäch­lich werben manche dubiose VPN-Anbieter aktiv, dass sich mit ihnen geschützte Inhalte risi­kofrei konsu­mieren lassen.

Das Magazin Torrent­freak (via Golem) macht auf eine Klage aufmerksam, welche auf der unlau­teren Ausnut­zung von VPN-Diensten basiert. Zu den Klägern zählen Film­stu­dios wie Mill­ennium Media und zahl­reiche andere Produk­tions­firmen von Werken wie "Rambo: Last Blood", "Angel Has Fallen", "Dallas Buyers Club" und "Hitman’s Body­guard". Die Verfah­rens­ein­lei­tung liegt dem US-ameri­kani­schen Bundes­staat Virginia vor. Es wird der Vorwurf erhoben, dass die ange­klagten Unter­nehmen auf Torrent-Seiten werben, mit ihrem Service straf­frei ille­gale Inhalte zu erhalten.

Die Forde­rungen der Film­stu­dios

In dem Doku­ment lautet eine Forde­rung an die VPN-Betreiber, Dienste wie Bitto­rent zu blockieren. Des Weiteren sollen sie dabei helfen, Personen ausfindig zu machen, die ille­gale Inhalte im Internet verteilen und konsu­mieren. Man erachte VPNs als wich­tiges Werk­zeug für ille­gale Streams und Down­loads. Außerdem würde man die Netz­werke nutzen können, um regio­nale Sperren von Dienst­leis­tern zu umgehen. So ist es möglich, beispiels­weise das US-Angebot von Netflix auch in anderen Ländern zu konsu­mieren.

Es seien Tausende von Urhe­ber­rechts­ver­let­zungen an VPN-Anbieter über­mit­telt worden. Diese sind aber nicht in der Lage, einzelne Personen eindeutig zu iden­tifi­zieren. Mit der Klage soll deshalb erreicht werden, dass die VPN-Anbieter die benö­tigten Infor­mationen aufzeichnen. Damit würde man aller­dings das ganze Konzept der virtu­ellen privaten Netz­werke ad absurdum führen.

Wie auch immer die Inhalte letzt­end­lich bezogen wurden, die Gerichte lassen bei ille­galen Down­loads keine Ausreden gelten.