015888: Neuer Anbieter mit neuer Vorwahl gestartet

Falls Sie demnächst einen Anruf von der Vorwahl 015888 oder +49 15888 gefolgt von sechs Ziffern bekommen sollten, muss es sich nicht unbe­dingt um einen Spam-Anruf aus Nirgendwo handeln, worüber Ihr Computer "repa­riert" werden soll. Nein, es gibt einen neuen Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter, der in diesen Tagen an den Start gegangen ist. Die Vorwahl 015888 wurde von der Bundes­netz­agentur der TelcoVillage GmbH in Berlin zuge­teilt, einem Mobil­funk­betreiber ohne Mobil­funk­netz.

Marken­name esim.me

Die esim.me ist ein Stück Plastik, wo bis zu 10 eSIM hineingeladen werden können.

Grafik: Telco Village TelcoVillage bietet unter dem Begriff esim.me eine klas­sische Plastik-SIM-Karte an, auf die eine eSIM aus dem Netz drauf­geladen werden kann. Dazu wird die SIM-Karte in ein Android-Handy gelegt und eine spezi­elle App instal­liert, welche dann eine belie­bige eSIM nach Wahl auf die SIM-Karte lädt. Auf die Plastik-SIM-Karte können bis zu 10 verschie­dene eSIM-Profile geladen werden. Diese SIM-Karte kostet laut Home­page 25,46 Euro (oder 29,95 US-Dollar). Der Preis ist im Gegen­satz zum Kauf eines nagel­neuen Handys mit eSIM-Ausrüs­tung wesent­lich güns­tiger und umwelt­freund­licher.

Anwen­dung zunächst nur für Android

Mit einem iPhone kann die "Hucke­pack"-SIM wohl nur genutzt werden, wenn die eSIM vorher in einem Android-Phone beladen wurde. Die Lade-App gibts derzeit nur für Android. Für die volle Funk­tio­nalität wird Android 9 oder höher empfohlen. Geräte mit Android One oder Android Go unter­stützen diese SIM-Karte jedoch nicht.

Dafür kann eine fertig bela­dene SIM-Karte später dann auch in einem Stein­zeit­handy (z.B. einem Nokia 3310 aus der "guten alten Zeit") genutzt werden.

Tele­fonate über 015888 erfolgen OTT

Über die eSIM bekommt das Handy eine Daten­ver­bin­dung, worüber dann später über das Angebot von TelcoVillage mobil­tele­foniert werden kann. Das dafür eigens entwi­ckelte Tele­fon­system läuft in einer eigenen Cloud, "over the top" - vergleichbar mit Tele­fonaten über WhatsApp, Tele­gram oder Face­book oder anderen OTT-Anbie­tern.

Fünf­stel­lige Vorwahl

Dem Anbieter Telco Village hat die BNetzA die Vorwahl 015-888 zugeteilt.

Logo: Telco Village Der Vergabe-Prozess von eigenen Rufnum­mern mit der Vorwahl ist noch nicht frei­geschaltet. Wer später bei TelcoVillage eine Rufnummer bean­tragt, kann diese in einem passenden Client auf dem Handy oder dem PC oder in Micro­soft Teams hinter­legen. Die von TelcoVillage verge­benen Rufnum­mern sind sechs­stellig, dafür ist die Vorwahl (ohne Null) fünf­stellig, norma­ler­weise werden drei bzw. vier­stel­lige Vorwahlen vergeben.

Die Bundes­netz­agentur vergibt seit einiger Zeit vier­stel­lige und fünf­stel­lige Vorwahlen wie z.B. 015-15 (an Telekom), (0)15-23 (an Voda­fone) oder 015-78 (an o2) aber auch (0)15-566 an 1&1 (bisher Dril­lisch). Viele Handys und ihre Handy­nutzer sehen die drei­stel­ligen 0151, 0152 oder 0157 als "Vorwahl" an. Eine Rufnummer von esim.me/TelcoVillage würde dann als Vorwahl mit 0158 fehl­inter­pre­tiert und die dazu­gehö­renden Rufnum­mern würden im Handy als "88xxxxxx" ange­zeigt. Das sind Fein­heiten. Alle Rufnum­mern müssen am Handy immer mit kompletter Vorwahl gewählt werden. Statt der führenden Null ist auch "+49" (für Deutsch­land) möglich.

Per SMS weit­gehend erreichbar

Die Rufnum­mern von TelcoVillage können auch per SMS erreicht werden, teilte das Unter­nehmen auf Nach­frage mit, mit der Telekom und o2 sind die Inter­con­nects bereits aktiv geschaltet, mit Voda­fone befindet sich die Zusam­men­schal­tung noch im finalen Abstim­mungs­pro­zess. Auch bei SMS-Nach­richten von System­diensten (Zwei­faktor-Codes, Bank-TAN etc., Fach­begriff "A2P") könnte es noch Probleme geben.

Portie­rungen möglich

TelcoVillage ist Mitglied in der zentralen deut­schen Routing-Daten­bank, das bedeutet, dass alther­gebrachte Nummern zu TelcoVillage mitge­bracht oder von dort weg portiert werden können.

Was kostet ein Anruf?

Anrufe zur Vorwahl 015888 sollten wie Anrufe zu einem belie­bigen deut­schen Handy­netz berechnet werden. Da aber viele ältere Abrech­nungs­sys­teme diese Vorwahl (noch) nicht kennen, sollten die kommenden Rech­nungen genau geprüft werden. Wer einen (älteren) Tarif hat, worin nur bestimmte Netze "flat" enthalten sind, muss damit rechnen, dass die Vorwahl 015888 geson­dert behan­delt und berechnet wird. Bei einer Rekla­mation muss der Kunde der Hotline erst noch erklären, dass es sich um einen "Mobilen Dienst" handelt, auch Mobil­funk­netz­anbieter sind jetzt "mobile Dienste".

Eine Test-SIM-Karte ist auf dem Weg in die Redak­tion, und wir werden das neue System ausgiebig erproben.

