Daten leben ewig: Rechtzeitig um Accounts & Co. kümmern

Auch Digi­tales wird vererbt. Doch die Erben und Erbinnen wissen oft gar nichts von bestehenden Online-Accounts ihres verstor­benen Ange­hörigen. Oder sie besitzen keine Zugangs­daten. Die Verbrau­cher­zen­trale Bremen rät daher, den eigenen digi­talen Nach­lass früh­zeitig zu regeln.

Dabei muss es noch nicht einmal um das Tabu­thema Tod gehen. Auch bei einer Krank­heit kann es nötig sein, dass Vertrau­ens­per­sonen im Notfall schnell handeln können. Das ist zu tun - drei Schritte:

1. Eine Liste erstellen

Digitalen Nachlass frühzeitig regeln

Schreiben Sie eine Liste aller Accounts mit Benut­zer­namen und Kenn­wör­tern und halten Sie diese stets aktuell. Regeln Sie detail­liert, womit wie umge­gangen werden soll: Was soll gelöscht werden, was passiert mit Fotos und was mit einem Account in einem sozialen Netz­werk? Auf der Liste kann auch stehen, was mit Laptop oder Smart­phone geschehen soll.

2. Sicher aufbe­wahren

Depo­nieren Sie die Liste in Papier­form oder auf einem USB-Stick gespei­chert in einem Tresor, einem Bank­schließ­fach oder an einem anderen sicheren Platz.

3. Verwalter bestimmen

Machen Sie eine Vertrau­ens­person zu Ihrem Bevoll­mäch­tigten und digi­talen Nach­lass­ver­walter. Schreiben Sie das in eine Voll­macht, in der auch steht, dass sich diese Person bereits zu Ihren Lebzeiten um Ihre Daten kümmern soll, wenn Sie aus irgend­wel­chen Gründen nicht dazu in der Lage sein sollten. Auf die Voll­macht gehören Datum und Unter­schrift, dann wird sie der Vertrau­ens­person ausge­hän­digt und die Ange­hörigen werden infor­miert.

Wer von verstor­benen Ange­hörigen die Online-Accounts über­nehmen muss, steht mögli­cher­weise vor Problemen. Inzwi­schen gibt es aber zahl­reiche Möglich­keiten, schon zu Lebzeiten zu regeln, was mit den eigenen Accounts geschehen soll.