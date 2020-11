Buglas für stabile Bitstrom-Entgelte

Der Bundesverband Glasfaseranschluss findet höhere Vorleistungspreise gut, solange sich dadurch ein Eigenausbau noch rechnet.

Die deut­sche Tele­kom­muni­kations-Verbands­land­schaft ist etwas zersplit­tert. Weil sie ihre Inter­essen nicht immer 100-prozentig wahr­genommen sahen, sind einige Firmen nicht im VATM, dem Verband der Anbieter von Tele­kom­muni­kations und Mehr­wert­diensten, also Netz­betreiber und Diens­tean­bieter im Wett­bewerb zur Telekom. Der VATM war aus dem VAT und dem VAM gebildet worden, die Grün­dung des VAT geht übri­gens auf den späteren Telekom-Chef René Ober­mann zurück.

Im Zuge der Diver­sifi­zie­rung sind so der BREKO (Bundes­ver­band Breit­band­kom­muni­kation) und der BUGLAS, der Bundes­ver­band Glas­faser­anschluss entstanden.

Buglas für stabile Entgelte

Der Bundesverband Glasfaseranschluss findet höhere Vorleistungspreise gut, solange sich dadurch ein Eigenausbau noch rechnet.

Im Zuge der TKG-Neure­gelung und von Gesprä­chen bei der Bundes­netz­agentur meldet sich der BUGLAS zu Wort und plädiert für stabile Bitstrom-Entgelte.

Dazu müssen wir etwas zurück­blenden: Regu­lierte Vorleis­tungs­preise haben im deut­schen Tele­kom­muni­kati­ons­markt nach Auffas­sung des Bundes­ver­bands Glas­faser­anschluss (BUGLAS) seit Beginn der Libe­rali­sie­rung eine wich­tige Funk­tion.

Einer­seits müssen sie sozu­sagen als Preisanker so hoch sein, dass sie Anreize für die Errich­tung eigener bis mindes­tens in die Gebäude reichender Glas­faser­netze (FTTB/H, Fiber to the Buil­ding/Home) liefern.

Auf der anderen Seite dürfen sie aber nicht so hoch sein, dass den Unter­nehmen, die Glas­faser im Telekom-Netz dort ausbauen, wo sich FTTB/H-Netze heute noch nicht rechnen, über Gebühr Inves­titi­ons­mittel (sprich Geld) entzogen werden.

Signal­funk­tion als Leit­faden

Genau diese Signal­funk­tion sollte, so über­legt der BUGLAS, auch ein Leit­bild im aktu­ellen Verfahren zur Geneh­migung der neuen Bitstrom­ent­gelte durch die Bundes­netz­agentur sein.

Zu den von der Deut­schen Telekom bean­tragten neuen Entgelten hat bei der Regu­lie­rungs­behörde öffent­lich-münd­liche Verhand­lung statt­gefunden.

Und siehe da: „Der Telekom-Antrag beinhaltet erfreu­licher­weise stabile Preise für den Stand-Alone-Bitstrom“, wertet BUGLAS-Geschäfts­führer Wolf­gang Heer die Vorlage. Hier weicht der BUGLAS beispiels­weise vom VATM ab, wo man möglichst güns­tige Preise bevor­zugen würde, um gegen­über der Telekom konkur­renz­fähig bleiben zu können, und wo einige Mitglieder insbe­son­dere extrem preis­bewusste Kunden im Blick haben.

Ein Rechen­spiel

Der BUGLAS rechnet vor: „Sind die Vorleis­tungs­preise zu niedrig, wäre das Anmieten der Telekom-Infra­struktur auch lang­fristig güns­tiger als der Aufbau eines eigenen Netzes. Das wäre nicht im Sinn des Auf- und Ausbaus möglichst flächen­deckender Glas­faser­netze.“

Aller­dings dürften die Entgelte für Vorleis­tungen aber auch nicht so hoch sein, dass dem eigenen Netz­ausbau über­mäßig hohe Mittel entzogen und Inves­titionen für den Wett­bewerb somit abge­würgt würden, so Heer.

Telekom schlägt Commit­ment-Modell vor

Die Telekom hat ein Commit­ment-Modell vorge­schlagen: Hier "verspricht" die Telekom, gewisse Dinge zu tun, wenn man sie sonst "in Ruhe" (= unre­guliert) lässt.

Dieses Modell soll das aktuell noch gültige, für die Massen­ver­mark­tung wich­tige Kontin­gent­modell ablösen und die darin fest­gelegten Abnah­mequoten – drei Prozent national, sechs Prozent regional – über­nehmen. Diese Abnah­mequoten sind insbe­son­dere für lokal und regional aktive Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter kaum zu erfüllen. Sprich: Wenn eine private Tele­fon­gesell­schaft richtig viel Leitungen und Anschlüsse kauft, bekommt sie einen vernünf­tigen Preis, wenn sie das aber nicht schafft, hat sie ein Problem.

Mögliche Lösung?

Länger­fristig sieht der BUGLAS das disku­tierte Modell durchaus positiv. „Der nun von der Telekom bean­tragte Zeit­rahmen für die Gültig­keit der Entgelte von 13 Jahren geht jedoch ange­sichts der dyna­mischen Markt­ent­wick­lung zumin­dest für den Stand-Alone-Bitstrom weit über das hinaus, was in punkto Flexi­bilität notwendig und opportun ist“, führt der BUGLAS-Geschäfts­führer weiter aus. Ein kürzerer Zeit­raum wäre sinn­voller.

Gerade in diesem Jahr mit Pandemie und Lock­downs, Home Office und Home Schoo­ling sowie der erheb­lich stär­keren Nutzung von digi­talen Unter­hal­tungs­ange­boten zeige sich, dass leis­tungs­fähige Tele­kom­muni­kati­ons­netze eine zentrale Infra­struktur für die Zukunft sind.

Die Preise sollen also möglichst optimal ausge­wogen sein, damit die lokalen Tele­fon­gesell­schaften entweder selbst bauen oder bei der Telekom Leis­tungen mieten können, sich aber der eigene Glas­faser­ausbau unterm Strich eher lohnt.

Wer ist im Bundes­ver­band Glas­faser­anschluss?

Im BUGLAS sind aktuell rund 160 Unter­nehmen zusam­men­geschlossen, die in Deutsch­land Glas­faser­netze direkt bis in Gebäude bezie­hungs­weise Haus­halte ausrollen und Kommu­nika­tions­netze mit dedi­zierten (zuge­sagten) Band­breiten bis in den Gigabit pro Sekunde-Bereich aufbauen und betreiben.

Die Mitglieds­unter­nehmen des Verbands versorgen über 60 Prozent aller Glas­faser­kunden in Deutsch­land. Der BUGLAS plädiert für ein Glas­faser-Infra­struk­tur­ziel und möchte "inves­titi­ons­freund­liche Rahmen­bedin­gungen".

Es gibt Regionen, wo es schon Internet gibt, was aber nicht schnell genug ist. Ein Ausbau schei­terte bislang an der Unlust der Anbieter und an den Vorschriften.