Vorzeitige Verlängerung bei 1&1: Extra-Gebühr droht

Aktionstarife: Ab sofort für Bestandskunden nur noch mit hoher Wechselgebühr?

Screenshot: teltarif.de, Quelle: 1und1.de Seit vielen Monaten beschäf­tigt teltarif.de und die Leser das Thema von Verträgen, die nach einer vorzei­tigen Verlän­gerung ille­galer­weise insge­samt länger als zwei Jahre dauern. Berichtet haben wir beispiels­weise auch über Fälle bei 1&1 und der Telekom. Nach wie vor melden sich zahl­reiche Betrof­fene zu diesem Thema bei der teltarif.de-Redak­tion. mobilcom-debitel wurde 2019 wegen dieser unge­setz­lichen Praxis sogar vor Gericht verur­teilt.

Doch das scheint sich bis heute nicht bei den Provi­dern herum­gespro­chen zu haben. In unserem Bericht zu einem Vorfall bei 1&1 beschrieben wir auch das Phänomen, dass 1&1 für vorzei­tige Vertrags­ver­län­gerungen eine mehr oder weniger hohe Vorfäl­lig­keits­gebühr kassiert, die die anschlie­ßende Ersparnis deut­lich schmä­lern kann. Im dama­ligen Fall hat 1&1 nach unserem Eingreifen diese Vorfäl­lig­keits­gebühr noch auf Kulanz erstattet. Doch davon rückt 1&1 nun offenbar ab, wie zwei weitere Fälle offen­baren.

In den vergan­genen Monaten seit unserem letzten Bericht hat teltarif.de mehrere Leser-Beschwerden zu länger als 24 Monate dauernden Verträgen an 1&1 weiter­geleitet, und nach unserer Kontakt­auf­nahme hat 1&1 diese stets auf die gesetz­lich erlaubten 24 Monate ab dem Datum der Verlän­gerung verkürzt. Warum dies mehr als 1,5 Jahre nach dem Gerichts­urteil gegen mobilcom-debitel immer noch nicht über die Kunden­betreuung möglich ist, entzieht sich unserer Kenntnis, nach­voll­ziehbar ist das jeden­falls nicht. Mitte Januar schrieb eine betrof­fene Kundin im teltarif.de-Forum:

Nachdem wir das Anliegen wie immer an 1&1 weiter­geleitet hatten, schrieb uns der Provider:

Bei einem zweiten Fall ging es nicht nur um die Vorfäl­lig­keits­gebühr, der Vertrag lief nach der vorzei­tigen Verlän­gerung auch insge­samt länger als die gesetz­lich erlaubten 24 Monate. Ende Dezember schrieb uns der Kunde:

Leider nicht: Im Dezember habe ich im Kunden­ser­vice ange­rufen, die den Rabatt aber nicht verlän­gern könnten (bzw. wollten?). Auch der Rückruf von deren Wider­spruchs­abtei­lung brachte Klärung und mein Anliegen wurde von 1&1 abge­lehnt. Daraufhin habe ich heute der einge­gan­genen Rech­nung wider­spro­chen, da entweder der Rabatt fehlte oder die Vertrags­lauf­zeit zu lang sei. Natür­lich ist sowohl im Control-Center als auch in der Rech­nung die Vertrags­lauf­zeit offi­ziell auf 24 Monate datiert und wurde im August über­gangslos an den Altver­trag hinten ange­hängt. So, wie bei den anderen Fällen im Thread auch. Gibt es seit eurem o.g. Artikel vom 03.08.20 neue Erkennt­nisse zu dem Thema und habe ich ggf. gar keine Erfolgs­aus­sichten mehr? In den Kommen­taren zu diesem Thread konnte ich lesen, dass 1&1 mit der Masche munter weiter macht, selbst mit Verweis auf das Gerichts­urteil des LG Kiel, da ja das so in den AGB stünde. Gibt es ggf. einen Tipp, welche Vorge­hens­weise die größten Erfolgs­aus­sichten hat?