Dokumente vom Smartphone drucken: So gehts

Ein Dokument vom Smartphone ohne Umweg an den Drucker senden? Das geht, allerdings muss man wissen, wie. Und der Drucker muss kompatibel sein.

Drucken von Mobilgeräten? Geht das überhaupt? Natürlich, und zwar besonders einfach dann, wenn der Drucker WLAN-fähig ist, was bei neueren Modellen inzwischen fast ausnahmslos der Fall ist. Dann kann man zum Beispiel die Druck-App des jeweiligen Drucker-Herstellers auf Smartphone oder Tablet installieren - und los geht es.

Drucken per Umweg über Mailadresse

Direkt vom Smartphone drucken - so gehts Fast noch unkomplizierter ist das Angebot vieler Drucker-Hersteller, eine E-Mail-Adresse einzurichten, an die alles - etwa als Anhang - geschickt werden kann, was gedruckt werden soll. Vom Server des Anbieters wird der Drucker daheim dann direkt mit dem Auftrag gefüttert. Natürlich können Mails mit Druckaufträgen nicht nur von Mobilgeräten, sondern auch von Rechnern abgeschickt werden.

Eine weitere Variante sind Drucklösungen, die im mobilen Betriebssystem verankert sind oder werden. Für iOS-Geräte ist das Apples AirPrint-Dienst. Bei Androiden muss die Google-App Cloud Print installiert werden. In beiden Fällen sind die limitierenden Faktoren aber die Drucker: Unterstützen sie die Dienste nicht, kann darüber nicht gedruckt werden.

In einem separaten Artikel erläutern wir, wie man Google Cloud Print mit mehreren Accounts verwenden kann.

