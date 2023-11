VoLTE-Roaming: Hier geht es für Vodafone-Kunden

VoLTE für Vodafone-Kunden auf Reisen

Foto: Vodafone "Je nach Reise­land und Mobil­funk-Netz­betreiber ist VoLTE Roaming die einzige Möglich­keit, mit dem Handy zu tele­fonieren", berich­teten wir bei teltarif.de im Sommer 2022, als wir seiner­zeit eine Über­sicht zu VoLTE-Roaming bei Telekom, Voda­fone und o2 veröf­fent­lichten.

Vergli­chen mit der Telekom und o2 war Voda­fone seiner­zeit bei dem Thema noch nicht weit gekommen: Damals konnten Inter­essenten ledig­lich im italie­nischen Voda­fone-Netz über den VoLTE-Stan­dard tele­fonieren, Abkommen mit US-Anbie­tern waren in Planung.

Inzwi­schen ist Voda­fone hier nun einen guten Schritt weiter­gekommen, wie uns ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser mitteilt.

Leser erhielt Liste direkt von Voda­fone

"Bezogen auf Ihren Artikel zum VoLTE-Roaming in der EU [...] leite ich an Sie die Liste (siehe unten) weiter, die mir Voda­fone am 13.11.2023 zuge­schickt hat", schrieb uns der Leser, und kommen­tierte dazu: "Leider immer noch wenig EU-Länder [im] Vergleich mit dem Stand vom August 2022."

Foto: Vodafone Erstaun­lich ist beim Blick auf die Liste in der Tat, dass wich­tige euro­päi­sche Länder wie Frank­reich, Öster­reich, Polen oder Spanien fehlen. In mehreren Ländern gibt es auch nur einen Netz­betreiber, mit dem Voda­fone einen Vertrag geschlossen hat. Gleich­zeitig fällt auf, dass das VoLTE-Roaming bei vodafone.it in Italien, das 2022 bereits funk­tio­nierte, aktuell wegen tech­nischer Einschrän­kungen nicht möglich ist.

Bereits früher haben wir erläu­tert, dass bei Auslands­reisen in einigen Fällen VoLTE sogar zwin­gend erfor­der­lich ist, um über­haupt mit dem Handy tele­fonieren zu können, insbe­son­dere wenn der auslän­dische Netz­betreiber die früheren Mobil­funk­stan­dards GSM und/oder UMTS bereits abge­schaltet hat und statt­dessen auf LTE und 5G setzt.

Liste: VoLTE-Roaming für Voda­fone-Kunden

In folgenden Ländern ist laut Angaben von Voda­fone schon VoLTE-Roaming möglich:

Land Operator Belgien Belgacom SA/NV (BELTB) China China Mobile Inter­national Limited (CHNCT) Däne­mark Telenor A/S Finn­land Elisa Corpo­ration Grie­chen­land Voda­fone-Panafon S.A. in Grie­chen­land (GRCPF) Groß­bri­tan­nien Voda­fone UK Guam DOCOMO Pacific, INC. Hong­kong Hutchi­nison Tele­phone Company Limited (HKGH3) Israel SRP Italien Zur Zeit kein VoLTE Roaming aufgrund tech­nischer Einschrän­kungen möglich. An der Behe­bung wird gear­beitet. Kanada TELUS / Bell Mobi­lity CANBM Malaysia Celcom Axiata Berhad Nieder­lande Voda­fone NL (NLDLT) Norwegen Telenor Norge A.S (NORTM) Puerto Rico Puerto Rico Tele­phone Company d/b/a/ CLARO PR in Puerto Rico (PRICL) Schweden Telenor Sverige AB Schweiz Sunrise Commu­nica­tions AG (CHEDX) Singapur M1 Limited (SGPM 1) Südkorea SK Telecom (KORSK) Taiwan TWNFE USA AT & T / T-Mobile USA / Verizon USA Stand: November 2023.

