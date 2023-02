Volla Phone X23: Google-freies Smartphone mit Multiboot-OS

Beim Volla Phone X23 legt das Unter­nehmen "Hallo Welt Systeme" seine Schwer­punkte auf Daten­schutz und Robust­heit. Was bietet das Open-Source-Handy aus deut­scher Ferti­gung?

Mit dem Volla Phone X23 bringt das deut­sche Unter­nehmen "Hallo Welt Systeme" nach dem Volla Phone X das zweite Smart­phone der robusten X-Serie heraus. Bei seinem neuen Outdoor-Handy setzt der Hersteller nicht nur auf ein wider­stands­fähiges Äußeres, sondern auch auf Sicher­heit von innen.

Modi­fiziertes Android-Betriebs­system ohne Google-Dienste

Diese soll durch ein auf Daten­schutz opti­miertes eigenes Android-Betriebs­system alias "Volla OS" gewährt werden. Volla OS bietet einen Sicher­heits­modus, der Hinter­grund­akti­vitäten und den auto­mati­schen Start nur gele­gent­lich genutzter Apps verhin­dert und das gezielte Blockieren von Inter­net­adressen und -domänen unter­stützt. Volla Phone X23

Bild: Hallo Welt Systeme Ferner verzichtet das Betriebs­system auf die Abfrage von Benut­zer­konten sowie auf Cloud­spei­cher und bietet anstelle des Google Play Stores den App-Katalog F-Droid für quellof­fene Apps sowie Aurora zur Instal­lation von Apps mit Hinweisen auf Tracker.

Das Volla Phone X23 kommt außerdem mit einer Anwen­dung für den VPN-Dienst Hide.me, der keine Akti­vitäten proto­kol­liert und somit die Anony­mität des Nutzers sicher­stellt.

Ubuntu-Touch als Alter­native

Alter­nativ kann das Phone X23 mit dem Betriebs­system Ubuntu Touch betrieben werden, das entweder von vorn­herein als Single-System oder als zweites Betriebs­system neben Volla OS instal­liert wird, was einen Wechsel zwischen beiden Systemen via Multi-Boot-Funk­tion ermög­licht. Ubuntu Touch als Alternative zu Volla OS beim Volla Phone X23

Bild: Hallo Welt Systeme Den Antrieb des Smart­phones über­nimmt der im 6-nm-Verfahren gefer­tigte 8-Kern-Prozessor MediaTek Helio G99 mit Unter­stüt­zung von 4 GB RAM und einem 128 GB großen Flash-Spei­cher, der sich mittels MicroSD-Karte um bis zu 512 GB erwei­tern lässt.

6,1-Zoll-IPS-Display mit mäßiger Auflö­sung

Beim Volla Phone X23 schauen wir auf ein 6,1 Zoll großes IPS-Display mit einer eher geringen Auflö­sung von 1560 mal 720 Pixel und einer Hellig­keit von 550 Nits. Rund um den durch Gorilla Glass 5 geschützten Bild­schirm ziehen sich recht breite Ränder, die nicht nur dem dick gummi­erten Gehäuse geschuldet sind. Volla Phone X23: Runde Kameraeinheit mit Statusring

Bild: Hallo Welt Systeme Über dem Panel sitzt die 16-MP-Front­kamera in einer Tropfen-Notch. Auf der Rück­seite finden wir einen 48-MP- sowie eine 8-MP-Sensor nebst LED-Blitz. Das runde Kame­ramodul ist von einem beleuch­teten Ring für Status­infor­mationen umgeben.

Wider­stands­fähig nach Mili­tär­stan­dard MIL-STD-810H

Die Ener­gie­ver­sor­gung stemmt ein 5000-mAh-Akku, der sich ohne Werk­zeug austau­schen und kabel­gebunden mit bis zu 30 W sowie kabellos mit bis zu 15 W aufladen lässt. Das 160,9 mal 80,00 mm mal 12,2 mm große Gehäuse des X23 ist wider­stands­fähig nach Mili­tär­stan­dard MIL-STD-810H und gemäß einer IP68-Zerti­fizie­rung staub- und wasser­dicht. Zur weiteren Ausstat­tung gehören NFC, Blue­tooth 5.0, Dual-NanoSim, WiFi, GPS, USB-Typ-C-2.0, ein Finger­abdruck­sensor, ein 3,5-mm-Audio-Anschluss sowie eine quellof­fene Sprache-zu-Text-Tech­nologie ohne Verbin­dung zu einer Cloud. Auf den Mobil­funk­stan­dard 5G wird verzichtet, sodass sich der Nutzer mit LTE zufrie­den­geben muss. Volla Phone X23 in Seitenansicht

Bild: Hallo Welt Systeme Eine Vorbe­stel­lung des Volla Phone X23 ist sowohl mit Volla OS als auch mit Ubuntu Touch für 522,00 Euro über die Produkt­seite möglich. Mit dem Code VOLLAX23 können Sie derzeit noch einmal 10 Prozent sparen.

Ergän­zung: In puncto Prozessor, Akku, Gewicht und Flash-Spei­cher wider­spre­chen sich die Produkt­seite des Volla Phone X23 und der Pres­sebe­richt der Hallo Welt Systeme auf Pres­setext. So gibt der Pres­sebe­richt 64 GB internen Spei­cher, einen 5000-mAh-Akku, 270g und einen G99-Prozessor an, während die Produkt­seite einen 128 GB großen Flash-Spei­cher, einen 4500-mAh-Akku, 210g sowie einen G85-Prozessor listet. Wir haben beim Hersteller nach­gefragt, warten aber noch auf eine Antwort und werden unseren Artikel entspre­chend ergänzen.

