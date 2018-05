Neues 2-in-1-"Volkstablet" zum Aktionspreis

Tablet-Hersteller Trekstor und Bild.de bringen mit dem Primetab T13B ein neues "Volkstablet" auf den Markt. Das 2-in-1-Gerät, das sich wahlweise als Tablet oder Notebook nutzen lässt, ist laut Hersteller für einen limitierten Aktionspreis von 399 Euro zu haben. Der Aktionszeitraum geht bis zum 14. Juli.

Das Primetab T13B besteht aus einem Aluminium-Gehäuse und verfügt über einen stufenlosen Kickstand mit maximal 125 Grad Winkel an der Rückseite des Gehäuses, sodass kein zusätzliches Zubehör in Form eines Cases oder einer Tastatur nötig ist, um das Tablet beispielsweise zum Video-Schauen in Position zu bringen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Primecover+ mit grauem Stoffbezug. Es bietet neben Schutz beim Transport auch eine magnetische Tastatur. Wird sie angeklickt, hat das Trekstor Primetab T13B optisch ein bisschen Ähnlichkeit mit Microsofts Surface-Modellen.

Die Tastatur ist mit einem Fingerabdrucksensor für Windows Hello ausgestattet und hat beleuchtete Tasten.

Die Gehäusetiefe beläuft sich auf 9,1 mm. Mit Cover kommen nochmal 5,9 mm dazu. Länge und Breite sind mit 332 mm beziehungsweise 200 mm angegeben. Das Gewicht liegt bei 1425 Gramm. Davon fallen 1050 Gramm auf das Tablet und 375 auf die Tastatur.

Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert. Als Bonus gibt es eine Jahreslizenz Office 365 Personal. Ebenfalls installiert ist die Software Acronis True Image 2018. Sie ermöglicht die Übertragung des Betriebssystems auf eine modulare SSD. Damit soll sich laut Hersteller die Arbeitsgeschwindigkeit des Tablets erhöhen.

Technische Spezifikationen

Das Primetab T13B ist das neue Volkstablet von Trekstor und Bild.de Der Bildschirm mit IPS-Technologie löst mit 1920 x 1080 Pixel in Full HD auf und ist mit 13,3 Zoll angegeben. Für Antrieb sorgen ein Intel Pentium N4200 Prozessor Quad-Core mit bis zu 2,5 GHz und 4 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB. Das Primetab T13B verfügt über einen SSD-Slot, über den der Speicher durch ein 42mm-SSD-Modul erweitert werden kann. Zusätzlich gibt es einen SD-Kartenslot. Erweiterbar ist der Speicher auf bis zu 256 GB. Als Grafikeinheit dient ein Intel HD Graphics 505-Chip.

Bluetooth 4.2 und WLAN AC mit 2.4 GHz/5 GHz sind integriert. Weiterhin gibt es zwei USB-A 3.0-Anschlüsse, eine USB-C-Schnittstelle mit Display-Port, ein Micro-HDMI-Konnektor und ein 3,5 mm Audio-Port. Die Akkukapazität umfasst 5000 mAh.

Das Trekstor Primetab T13B ist neben dem Primetab P10 Teil der Premium-Linie von Trekstor. Informationen dazu finden Sie in einer weiteren Meldung.