Keine Anmeldung zu AnWaDi VoIP: Das ist geplant

Weil die Tele­fonie über Smart­phone-Messenger so einfach und - abge­sehen vom mögli­cher­weise verbrauchten mobilen Daten­volumen - welt­weit kostenlos ist, sind klas­sische VoIP-Anbieter über das SIP-Proto­koll nicht mehr so stark gefragt wie noch vor einigen Jahren. Durch die Einstel­lung des kosten­losen VoIP-Tarifs bei sipgate im Jahr 2022 ist bei vielen ehema­ligen Kunden aber die Frage aufge­taucht, was es gene­rell noch an VoIP-Ange­boten ohne Grund­gebühr oder zu einem güns­tigen Preis gibt.

Eine der damals von teltarif.de erwähnten Anbieter ist AnWaDi. Bei AnWaDi gibt es beispiels­weise den Tarif TriluConnect Basic ohne Grund­gebühr, Lauf­zeit oder Mindest­umsatz. Eine Fest­netz­nummer kann hinzu­gebucht werden und es gibt eine Leitung zum Tele­fonieren. Das Portieren bestehender Rufnum­mern ist zum TriluConnect Basic nicht möglich, hierfür muss der Tarif TriluConnect Plus gebucht werden, der dann mehr Komfort bietet.

Die aktu­elle Umstruk­turie­rung

Umstrukturierung bei AnWaDi

Bild: AnWaDi Wer aktuell dort einen neuen Tarif buchen möchte, wird aller­dings enttäuscht. Auf der Home­page heißt es:

Aktu­elle News – Geschäfts­über­gabe: AnWaDi.de über­gibt Anfang 2024 den gesamten VoIP Geschäfts­betrieb an die TriluCom Europe Ltd. Alle Kunden werden wie bisher betreut und der VoIP Dienst wie gewohnt weiter­geführt. Die Produkte und der gewohnte Service werden beibe­halten. Wir bedanken uns für ihre Treue und die Zusam­men­arbeit und wünschen ihnen frohe Feier­tage: Während der Über­gangs­phase sind leider keine Neuan­mel­dungen möglich.

Ände­rung gibts bei den Bezahl-Daten

Wir haben dazu einmal beim AnWaDi-Geschäfts­führer Andreas Wasche­fort nach­gefragt.

Andreas Wasche­fort teilte uns auf Anfrage mit, die TriluCom, der Carrier Partner, über­nehme das VoIP-Geschäft in Deutsch­land. Für die Kunden bleibe alles so wie es ist - und das werde es "100-prozentig auch bleiben". Es sei nicht ange­dacht, den VoIP-Dienst einzu­stellen, "ganz im Gegen­teil".

Das einzige, was sich für die Kunden ändere, seien die Bank­ver­bin­dung und die PayPal-Adresse, die AnWaDi aller­dings auto­matisch im Kunden­portal anpassen will. Die neuen Daten will man den Kunden über den News­letter zeitnah mitteilen. Bis dahin würden die alten Bank- und PayPal-Verbin­dungen weiter gelten. Es sollen alle Kunden und die Tarife eins zu eins über­nommen und wie bisher weiter­geführt werden. Nach der Über­gabe Anfang Januar 2024 solle auch eine Anmel­dung wieder möglich sein.

Für den Kunden­ser­vice und als Ansprech­partner bleibe den Kunden das deut­sche Team "wie gewohnt erhalten". Die TriluCom will ab 2024 zusätz­lich die Zahlung per Last­schrift und weitere neue VoIP-Pakete anbieten. "Immer mit dem Hinter­grund, die besten Tarife bzw. Kondi­tionen an den Kunden (egal ob End- oder Busi­ness­kunde) weiter­zugeben", bekräf­tigt Wasche­fort. Andere Dienst­leis­tungen seien noch in Vorbe­rei­tung. Die Kunden sollen über alle Ände­rungen recht­zeitig infor­miert werden.

Tele­fonieren über das Internet (VoIP) ist heute der Stan­dard, egal ob im Fest­netz, über einen güns­tigen SIP-Provider oder über einen kosten­losen Messenger-Dienst. Wir zeigen die verschie­denen Möglich­keiten.