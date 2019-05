Vodafone: Weltweite Turbulenzen - deutscher Lichtblick

Vodafones Bilanz ist durchwachsen. Weltweit 7,6 Milliarden Schulden, Lichtblicke beim größten Markt in Deutschland. Beim Tele­kommu­nika­tions-Welt­konzern Voda­fone liegen Licht und Schatten stark beiein­ander. Das briti­sche Unter­nehmen Voda­fone bilan­ziert in Euro. Dadurch wirkt sich der "teure" Euro im Geschäfts­jahr 2018/19 auf das Ergebnis aus.

Voda­fone goes Europe

Die zukünf­tige Technik kostet viel Geld und der Wett­bewerb ist stein­hart, Preis­erhö­hungen also kaum durch­setzbar.

Voda­fone hatte sich schon in den vergan­genen Jahren auf den Ausbau seines Geschäfts in Europa konzen­triert und baut seitdem die Betei­ligungen in anderen Regionen ab. Wie schon berichtet, hat die inter­natio­nale Mutter­gesell­schaft Voda­fone plc ihr Netz in Neusee­land verkauft. In Austra­lien, wo kein Gewinn zu erzielen ist, würden sie gerne auch aussteigen, schei­terten bislang am dortigen Regu­lierer. Aus Indien ist man vor einiger Zeit schon ausge­stiegen, was einige Milli­arden gekostet hat, um dortige Schulden zu beglei­chen.

Welt­weit: 7,6 Milli­arden Minus

Nach den notwen­digen Abschrei­bungen und der Abrech­nung des Indien-Geschäfts standen ein dickes Minus in den Kassen­büchern: 7,6 Milli­arden Euro. Ein Jahr vorher war es noch ein Plus von 2,8 Milli­arden Euro gewesen.

Damit die Schulden von Voda­fone nicht ins Uner­mess­liche wachsen, musste der "neue" Konzern­chef Nick Read sein Verspre­chen brechen und die Aktien-Divi­dende kräftig kürzen. Für das abge­laufene Geschäfts­jahr 2018/19 (vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019) gibt es nur noch 9 Cent pro Aktie (minus 40 Prozent). Zum ersten Mal seit 1990, wo Voda­fone Divi­dende zahlt, musste diese gekürzt werden.

Ursa­chen auch in Deutsch­land

Die Ursa­chen dieses radi­kalen Spar­kurses liegen unter anderem auch in Deutsch­land, wo die laufende Frequenz­auktion weitaus teurer wird als gedacht - und ein Ende ist nicht in Sicht.

Die Voda­fone-Aktie hatte am Montag deut­lich verloren, am Dienstag ging es wieder ein wenig nach oben, sodass ein Teil der Verluste ausge­glichen werden konnte.

Voda­fone-Aktie in Turbu­lenzen

Insge­samt gehört die Aktie des briti­schen Unter­nehmens zu den größten Verlie­rern unter den Tele­komwerten, rechnet das Manager Magazin vor. In den vergan­genen zwölf Monaten sank der Börsen­wert Voda­fones um etwas mehr als ein Drittel auf knapp 41 Milli­arden Euro. Zum Vergleich: Der Börsen­wert der Deut­schen Telekom stieg im glei­chen Zeit­raum um vier Prozent auf insge­samt 70 Milli­arden Euro an, wobei das sehr gute USA-Geschäft mithalf. Voda­fone ist schon 2013 aus den USA komplett ausge­stiegen.

Der soge­nannte Service­umsatz (was die Kunden für Verträge, Tele­fonieren, Surfen und Zusatz­dienste regel­mäßig ausgeben) ging dagegen wegen des im Vergleich zu vielen Währungen starken Euro um fast fünf Prozent auf 39,2 Milli­arden Euro zurück.

Deutsch­land sieht gut aus

Dafür sieht es in Deutsch­land gut aus. Hier hat Voda­fone welt­weit den größten "Einzel­markt". Der deut­sche Service­umsatz im vergan­genen Jahr stieg unbe­reinigt um 0,4 Prozent auf 10,3 Milli­arden Euro an.

Rechnet man die Ausgleichs­zahlungen nach der Beile­gung eines Rechts­streits um Einspeise-Entgelte öffent­lich-recht­licher Rund­funk­anstalten aus dem Geschäfts­jahr 2017/18 heraus, dann sieht es für Voda­fone noch besser aus: Im Fest­netz wuchsen die Service-Umsätze zum Vorjahr um 2,6 Prozent, im Mobil­funk um 0,8 Prozent oder insge­samt um 1,5 Prozent.

Mobil­funk: Kunden­zahlen auf und ab

In Kunden­zahlen stieg das Fest­netz-Geschäft um 264 000 neue Kunden (Kupfer, Glas­faser und Kabel-TV) und unterm Strich um 715 000 "neue" Mobil­funk-Vertrags­kunden.

Schaut man genauer hin, stieg die Zahl der Mobil­funk­karten (inklu­sive Service-Provider und IoT-SIM) um 3,5 Prozent, die klas­sischen Mobil­funk­kunden gingen aber um 2,1 Prozent auf 29,541 Millionen zurück. Bei den Vertrags­kunden stiegen die Zahlen um 4 Prozent auf 18,151 Millionen Kunden. Kabel-Internet legte um 6,4 Prozent zu, die Zahl der TV-Kunden ging wiederum um 1,2 Prozent zurück.

Hoff­nung auf Unity­media

In Deutsch­land will Voda­fone sein Geschäft erwei­tern und legt viel Hoff­nung in die geplante Fusion mit Unity­media.

Schon im Früh­jahr letzten Jahres hatte Voda­fone ange­kündigt, die Kabel­netze von Liberty Global, z.B. in Deutsch­land unter dem Marken­namen "Unity­media" aktiv, sowie auch in Ungarn, Tsche­chien und Rumä­nien für insge­samt etwa 18,4 Milli­arden Euro inklu­sive aller Schulden zu über­nehmen. Die EU-Kommis­sion hat speziell gegen den Zusam­menschluss in Deutsch­land Bedenken und prüft derzeit vertieft.

Um den Segen der EU-Kontrol­leure zu bekommen, will Voda­fone sein Kabel­netz für den Konkur­renten Telefónica Deutsch­land (o2) öffnen.

Mitbieten in Mainz

Voda­fone Deutsch­land bietet um alte und neue Frequenzen in Mainz mit. Und das wird wesent­lich teurer als gedacht. Die 6-Milli­arden-Marke Marke dürfte bald gerissen werden. Somit könnten die Einnahmen aus Neusee­land direkt nach Mainz weiter­gereicht werden müssen.

Der Aukti­onstheo­retiker Vitali Gretschko vom Leibniz-Zentrum für Euro­päische Wirt­schafts­forschung (ZEW) wagt keine Prognose, wann das Spiel ein Ende findet: "Das kann heute Abend sein, das kann aber auch in ein paar Monaten sein."

