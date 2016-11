Vodafone macht Young-Tarife flexibel: Mehr Volumen statt SMS & Sprache

Mobilfunker offeriert neue Tarife ab dem 5. Dezember Für die junge Zielgruppe hat Vodafone die Junge-Leute-Tarife im Angebot. Bereits in wenigen Tagen bohrt der Mobilfunkkonzern das Konzept auf und bietet Nutzern mehr Flexibilität bei der Mobilfunknutzung an. Wir fassen zusammen, worauf sich Anwender bei Young S, M, L und XL einstellen können.

Alle volljährigen Nutzer bis einschließlich 27 können die neuen Young-Tarife ab dem 5. Dezember buchen. Die Nutzung des jeweiligen Tarifs soll auch über das 28. Lebensjahr hinaus möglich sein, wenn die 24-monatige Vertragslaufzeit entsprechend länger läuft.

Young S mit 1 bzw. 2 GB Daten für knapp 20 Euro

Der Tarif Young S wird ab Verfügbarkeit für monatlich 19,99 Euro angeboten. In dem Tarif ist ein LTE-Volumen von 1 GB enthalten. Nutzer surfen so mit bis zu 375 MBit/s im Vodafone-Netz. Anschließend setzt die Datenautomatik ein und bucht bis zu dreimal je 250 MB zu jeweils drei Euro nach. Aller Voraussicht nach werden Nutzer die Datenautomatik abstellen können, eine Anfrage an die Pressestelle ist noch unbeantwortet. Ist auch das Zusatzvolumen verbraucht, wird der Anschluss auf 32 kBit/s gedrosselt. Das Highspeed-Volumen lässt sich auf bis zu 2 GB erweitern, indem der Anwender im Gegenzug auf eine nationale SMS/Telefonie-Flat verzichtet. So erhalten Nutzer 500 MB Zusatzvolumen, wenn sie über die MeinVodafone-App die Sprachflat für einen Monat abstellen, dann werden allerdings nach dem Verbrauch der 200 Inklusivminuten 19 Cent pro Minute fällig. Weiterhin kann der Nutzer auf die SMS-Flat verzichten und bekommt dafür ebenfalls zusätzlich 500 MB Volumen. Für SMS werden dann allerdings je Nachricht 19 Cent fällig. In der Summe erhalten Nutzer also maximal 1 GB Zusatzvolumen.

Die neuen Young-Tarife von Vodafone Abgerundet wird das Leistungspaket von der EU-Roaming-Option GigaTravel. Damit können Nutzer im EU-Ausland ihr nationales Inklusivvolumen zum Surfen nutzen und täglich bis zu 500 Minuten telefonieren und 500 SMS versenden. Anschließend werden für jede weitere Minute 20 Cent fällig, SMS werden nach Verbrauch der Inklusiveinheiten ebenfalls mit 20 Cent abgerechnet. Der einmalige Anschlusspreis beträgt 34,99 Euro, der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Tarife mit mehr Datenvolumen: Young M, L und XL

Alternativ zum Young S für 19,99 Euro monatlich offeriert der Anbieter weitere Young-Tarife, die ab dem 5. Dezember verfügbar gemacht werden sollen. So können sich Nutzer etwa für den Young M entscheiden, der ein Highspeed-Volumen von 3 GB beinhaltet. Der Tarif schlägt monatlich mit 24,99 Euro zu Buche. Weiterhin bietet der Mobilfunker mit Young L eine Flat mit 6 GB Volumen für 34,99 Euro monatlich. Für eine monatliche Grundgebühr in Höhe von 44,99 Euro erhalten Nutzer den Tarif Young XL mit 10 GB. Auch hier greift das neue Feature, welches dem Nutzer 1 GB Zusatzvolumen beschert, wenn er auf die SMS- und Telefonieflat verzichtet.

Mit dem Start der neuen Tarife wird Vodafone die Vermarktung die bisherigen Offerten für junge Leute und Studenten einstellen. Bestandskunden sollen allerdings die Möglichkeit erhalten, in die neuen Tarife zu wechseln, sofern diese einen höheren Basispreis haben als der bisherige. Dann beginnt allerdings eine neue Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.