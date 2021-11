Vodafone Young L Aktion: 999 GB plus Allnet-Flat

Black Week Deal von Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Voda­fone hat einen Black Week Deal für seinen Tarif Young L gestartet, der sich speziell an Kunden im Alter unter 28 Jahren richtet. Wer den Vertrag im Akti­ons­zeit­raum bis 1. Dezember abschließt, bekommt zu den 40 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat, die im Tarif regulär enthalten sind, monat­lich weitere 959 GB unge­dros­seltes Surf­volumen. Kunden, die den Vertrag ab sofort und bis zum 1. Dezember abschließen, haben demnach jeden Monat 999 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung.

Der Tarif bietet darüber hinaus eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Zudem kann der Social Pass für die Nutzung sozialer Netz­werke ohne Berech­nung des dabei anfal­lenden Daten­volu­mens ohne zusätz­liche Kosten gebucht werden. Im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss entfällt die monat­liche Grund­gebühr. Dafür fallen einma­lige Anschluss­gebühren in Höhe von 39,99 Euro an. Ab dem siebten Monat beträgt die Grund­gebühr monat­lich 37,99 Euro.

40 GB im EU-Roaming

Black Week Deal von Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Voda­fone weist im "Klein­gedruckten" zur Aktion darauf hin, dass es im EU-Roaming bei monat­lich 40 GB High­speed-Daten­volumen bleibt. Das Extra-Surf­volumen gilt nur für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands. Es entfällt zudem, wenn der Kunde den Vertrag kündigt oder in einen anderen Tarif wech­selt.

Für die Aktion im Zusam­men­hang mit dem Young-L-Tarif spielt es keine Rolle, auf welchem Weg der Vertrag abge­schlossen wird. Den Daten-Bonus gibt es im Online-Shop und über die tele­foni­sche Hotline genauso wie in den statio­nären Laden­geschäften von Voda­fone und bei weiteren Vertriebs­part­nern. Der Versand des Star­ter­sets ist bei Online- oder tele­foni­scher Bestel­lung kostenlos. Kunden haben das 14-tägige, gesetz­lich vorge­schrie­bene Rück­gabe­recht und auch ein even­tueller Rück­ver­sand ist kostenlos möglich.

Smart­phone optional erhält­lich

Der Akti­onstarif wird stan­dard­mäßig als SIM-only-Vari­ante ange­boten. Ein Smart­phone ist optional erhält­lich. Dann fallen beim Vertrags­abschluss die einma­ligen Zusatz­kosten für das Endgerät an und auch im ersten halben Jahr wird der Smart­phone-Zuschlag berechnet. Wie hoch diese Kosten sind, ist abhängig vom gewählten Handy.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­tarif sind haben Sie die Möglich­keit, mit unserem Tarif­ver­gleich ein Angebot zu ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.

