Vodafone-Aktion: FRITZ!Box 6490 zwei Jahre kostenlos

Der Anbieter Vodafone startet heute mit einer Winteraktion für Kabelkunden in den Tag. Bei Buchung der Kabeltarife Red Internet & Phone 200 und 400 Cable bis Februar 2017 erhalten Neukunden die Option HomeBox im Rahmen der Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten kostenlos. Die Option beinhaltet die Nutzung der Fritz!Box 6490 des Herstellers AVM. Ab dem 25. Monat fallen für die weitere HomeBox-Nutzung wieder regulär 5 Euro an.

Vodafone-Winteraktion für Kabelkunden Der Tarif Red Internet & Phone 200 kostet monatlich 39,99 Euro. Für die Einrichtung fallen einmalig ebenfalls 39,99 Euro an. Bei Online-Abschluss bis zum 24. Januar des kommenden Jahres können Interessenten weitere Ersparnisse einheimsen. So reduziert sich die Grundgebühr in den ersten 12 Monaten auf 19,99 Euro. Zusätzlich gibt es eine einmalige Rechnungs-Gutschrift in Höhe von 70 Euro.

Beim Tarif Red Internet & Phone 400 zahlen Neukunden ebenfalls 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten. Ab dem 13. Monat steigt die Grundgebühr wieder auf monatliche 44,99 Euro. Zudem steigt die Rechnungs­gutschrift bei Online-Bestellung auf 100 Euro. Das Bereitstellungsentgelt liegt bei diesem Angebot ebenfalls bei 39,99 Euro. Da in diesem Tarif ein Mobilfunk­vertrag enthalten ist, fällt hierfür nochmal eine Anschluss­gebühr von 9,99 Euro an.

Wechselprämie

Vodafone bietet derzeit eine Wechselprämie an. Neukunden, die einen Kabelanschluss bei Vodafone bestellen, noch einen bestehenden Vertrag mit einem anderen Festnetz­anbieter haben und ihre Rufnummer mitnehmen, erhalten die Gutschrift über die monatliche Grundgebühr des neuen Vodafone-Anschlusses. Die Grundgebühr wird bis zum Schalttag, jedoch maximal für 12 Monate, für jeden vollen Monat erstattet.

FRITZ!Box 6490

Die HomeBox Fritz!Box 6490 ist ein WLAN-Router mit integriertem Modem für die Internet­verbindung am Kabel­anschluss und kann auch als Telefonanlage und als Server dienen. Im Kabel­glasfasernetz kann das Gerät dank Dualband-WLAN ac+n Datenraten von bis 400 MBit/s erreichen. Zudem verfügt die FRITZ!Box 6490 über eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlos­telefone sowie eine Telefonanlage für IP-basierte und ISDN-Anschlüsse. Durch die zwei Telefon­leitungen ist gleichzeitiges Telefonieren möglich.