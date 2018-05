Vodafone IN: Tarif mit selbst festgelegtem Datenvolumen

Der neue Tarif Vodafone IN ist laut Angaben von Vodafone nur online verfügbar und auch nur für kurze Zeit erhältlich. Wie lange die Aktion dauert, ist damit also nicht ganz klar.

Das Datenvolumen ist frei wählbar

Vodafone IN ist ein neuer Tarif für ab 14,99 Euro pro Monat. Der Tarif beginnt bei 14,99 Euro pro Monat. Dafür gibt es 1 GB Datenvolumen mit 4G/LTE Max, eine Telefon-Flat in alle Netze und EU-Roaming bei einer Mindestvertrags­laufzeit von 24­Monaten. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern nicht rechtzeitig drei Monate vor Ablauf der Zeit gekündigt wird. Ein Aufpreis ist dann aber nicht zu erwarten. SMS ist allerdings nicht inbegriffen. Für jede Kurzmitteilung in alle deutschen Netze werden 19 Cent fällig. Der einmalige Anschlusspreis für Vodafone IN liegt bei 39,99 Euro.

Vor Vertragsabschluss besteht die Möglichkeit, Datenvolumen hinzuzukaufen. Kunden legen selbst die Grenze fest, mit der sie starten wollen. Ein GB kostet 2 Euro. Insgesamt sind 16 GB für einen Aufpreis von 32 Euro möglich. Damit würde der Vertrag 46,99 Euro im Monat maximal kosten, und es können 17 GB verbraucht werden.

Die Auswahl des Datenvolumens will aber gut überlegt sein. Anschließend lässt es sich nämlich nicht mehr anpassen. Ist das festgelegte Limit aufgebraucht, gibt es die Möglichkeit, VodafoneFlex 2 GB Datenvolumen für fünf Euro dazuzukaufen. Das macht den Tarif vergleichsweise etwas unflexibel.

Vodafone wirbt damit, dass Kunden jedoch nur für das zahlen, was sie verbrauchen. In einem Beispiel sieht das so aus: Das Datenvolumen wird auf 4 GB pro Monat gesetzt. Die zusätzlichen 3 GB kosten 6 Euro. Werden aber nur 2,5 GB verbraucht, muss auch nur dafür gezahlt werden. Das würde nur einen Aufpreis von 3 Euro bedeuten. Das Datenvolumen wird laut Tarifdetails in Blöcken von 0,5 GB für einen Euro abgerechnet. Ist das Datenvolumen ganz verbraucht, wird es auf eine Verbindungsgeschwindigkeit von 64 kbit/s gedrosselt.

Informationen zum Thema, dass eine Flatrate nicht zwingend eine Flatrate ist bei Vodafone, finden Sie in einer weiteren Meldung. Aufmerksam geworden auf diesen neuen Tarif sind wir durch mobiflip.de.