Vodafone Vantage Towers: 280 Millionen Dividende

Vantage Towers ist eine 82-prozentige Tochter der Vodafone und verwaltet deren Sendetürme.

Foto: Vantage Towers Ein Mobil­funk­netz­betreiber braucht Sende­türme, um seine Signale ausstrahlen zu können. Doch Türme sind teuer, und es wäre renta­bler, wenn nicht nur einer, sondern mehrere Sende­betreiber vom glei­chen Turm senden würden. Also kam die Branche auf die Idee, die Sende­türme in eigene Gesell­schaften auszu­lagern und diese Gesell­schaften ganz oder teil­weise an die Börse zu bringen.

Vantage Towers rentiert sich

Vantage Towers ist eine 82-prozentige Tochter der Vodafone und verwaltet deren Sendetürme.

Foto: Vantage Towers Im Voda­fone-Konzern wurde die Vantage Towers gegründet, die aktuell noch zu knapp 82 Prozent dem briti­schen Tele­kom­kon­zern Voda­fone plc gehört. Die Briten hatten diese Sparte im März 2021 an die Frank­furter Börse gebracht, zu 24 Euro je Aktie. Macht 2,3 Milli­arden Euro Erlös, und das Geld kam Voda­fone-Chef Nick Read wie gerufen, um seine Schulden zu senken.

Das Unter­nehmen hat seine Ziele erreicht: Der Pro-Forma-Umsatz (ohne Pass-Through-Umsätze) stieg um 2,2 Prozent auf 966 Millionen Euro, das EBITDA-aL (after leases) wuchs um 2,1 Prozent auf 524 Millionen Euro und erreichte – wie vorher­gesehen - eine EBITDA-aL-Marge von 54 Prozent. Der Vorstand plant, 2021 eine Divi­dende von etwa 280 Millionen Euro vorzu­schlagen.

Was macht Vantage Towers?

Vantage Towers betreibt euro­paweit etwa 46 000 eigene Masten­stand­orte, davon alleine 19 400 in Deutsch­land. Deutsch­land ist Voda­fones größter und wich­tigster Einzel­markt.

Zusammen mit Koope­rationen kommt das Turm-Unter­nehmen euro­paweit in 10 Ländern auf gut 82 000 Stand­orte. Im Schnitt hängen an jedem konzern­eigenen Funk­turm etwa 1,4 Sende­anlagen. Diese Vermie­tungs­quote möchte Vantage Towers mittel­fristig auf 1,5 stei­gern.

Geschäfte ausbauen

Im neuen Geschäfts­jahr sollen Geschäfte weiter ausge­baut werden, und daraus soll es eine bessere Divi­dende geben. Der Umsatz soll um bis zu knapp 5 Prozent auf 995 Millionen bis 1,01 Milli­arden Euro klet­tern, wie das Unter­nehmen in Düssel­dorf mitteilte. Vantage-Towers-Chef Vivek Badri­nath ist sich sicher, dass Mobil­funk mit dem neuen Mobil­funk­stan­dard 5G weiter wächst und er mit dabei ist: "Die digi­tale Trans­for­mation in Europa nimmt an Fahrt auf und wir spielen dabei eine zentrale Rolle".

Es gibt noch Konkur­renz

Auf vielen Türmen sind große Richtfunkschüsseln zu sehen, weil schon Mannesmann D2 (Vorgänger von Vodafone) lieber "eigene" Leitungen verwenden wollte, als teuer von der Telekom mieten zu müssen.

Foto: Vantage Towers In Deutsch­land ist Vantage Towers nicht alleine. Die Deut­sche Funk­turm Manage­ment Gesell­schaft (DFMG) ist eine Tochter der Telekom, verwaltet deren Stand­orte und Türme und würde sich freuen, auch andere Netz­betreiber "beher­bergen" zu können. Auch geis­tern immer wieder Über­legungen durch die Szene, ob die Deut­sche Telekom ihr Funk­turm­geschäft komplett verkaufen oder sich mit einem anderen Turm-Unter­nehmen verbinden könnte.

Und dann gibt es noch die spani­sche Telxius, die einen wesent­lichen Teil der o2-Sende-Türme besitzt. Ein anderer Teil gehört der American Towers, die deut­sche Türme von der ehema­ligen E-Plus über­nommen hatte.

Kurz­fristig Geld

Durch den Verkauf der Türme fließt kurz­fristig Geld in die Kassen der oft klammen Mobil­funk­unter­nehmen, die sich aus finanz­stra­tegi­schen Gründen oder für einen besseren Netz­ausbau bis über beide Ohren verschuldet haben und jeden Euro gebrau­chen können. Dabei müssen die Netz­betreiber "ihre" (ehema­ligen) Türme teuer zurück­mieten, was aber anders berechnet wird und somit (kurz­fristig) die Bilanz aufhübscht.

Die Turm­gesell­schaften vermieten nur die Türme an einen oder mehrere Netz­betreiber. Die Sender­technik (Antennen, Endstufen, Strom­ver­sor­gung etc.) gehört weiter dem Netz­betreiber und steht unter seiner Regie. Dass ein Netz­betreiber für alle Konkur­renten "mitver­sorgt", ist eher bei kompli­zierten Groß­pro­jekten wie einer U-Bahn- oder Flug­hafen­ver­sor­gung üblich, jedoch kaum draußen in der Fläche. Telekom, Voda­fone und o2 haben sich verab­redet, jeweils 2000 Stationen mit der Konkur­renz zu teilen. Das wirft einige Fragen, speziell kartell­recht­licher Art, auf, weswegen dieses Modell bislang kaum genutzt wurde. Es könnte aber die Kräfte bündeln und den Netz­ausbau in der tiefen Provinz spürbar beschleu­nigen.