Unruhe erwartet: US-Investor steigt bei Vantage-Towers ein

Das Unter­nehmen Vantage Towers wurde von Voda­fone gegründet, um die eigenen Sende­stand­orte besser vermarkten zu können. Wo nicht unmit­telbar "Voda­fone" drauf­steht, so die Über­legung, könnten konkur­rie­rende Unter­nehmen eher gewillt sein, für sich einen Standort zu mieten. Doch diese Idee hatte nicht nur Voda­fone, sondern auch die Deut­sche Telekom, deren GD-Towers-Deal heute in Kraft tritt. Und nicht nur die: Auch die welt­weit aktive Telefónica, deren Türme werden von der American Towers Corpo­ration beispiels­weise verwaltet. Auch andere Netz­betreiber (außer­halb von Deutsch­land) finden die Idee "sexy".

Mit diesen Ausgrün­dungen war immer die Idee verbunden, dass Finanz­inves­toren einsteigen, die darüber indi­rekt den Netz­ausbau finan­zieren könnten und kurz­fristig flüs­sige Mittel bereit­stellen. Im Gegenzug müssen die Netz­betreiber ihre Stand­orte bei den neuen Gesell­schaften "mieten". Der Haken: Die Inves­toren möchten am Ende ihrer Halte­zeit Renditen erzielen.

Neuer "akti­vis­tischer" Investor bei Vantage Towers

Bei der Turmgesellschaft von Vodafone will ein neuer "aktivistischer Investor" für neuen Wind sorgen.

Bild: Vantage Towers Nun hat sich der "akti­vis­tische US-Investor Elliott" ein großes Stück an Vantage Towers gesi­chert. Damit könnte dieser die Pläne der Noch-Voda­fone-Tochter kräftig durch­ein­ander wirbeln. Elliott ist ein soge­nannter "Hedge­fonds" (Szene-Unwort "Heuschrecke") des Milli­ardärs Paul Singer und verwaltet mit 499 Ange­stellten welt­weit 55,7 Milli­arden US-Dollar (Stand Juli 2022). Mit Datum 24. Januar soll Elliott "direkt sowie über andere Instru­mente" bereits 5,61 Prozent der Anteile halten, so steht es in einer Stimm­rechts­mit­tei­lung am Dienstag.

Elliott, so weiß es die Deut­sche Pres­seagentur (dpa), sei dafür bekannt, sich in Unter­neh­mens­belange einzu­mischen, um daraus Kapital zu schlagen. Die Börse fand das natür­lich gut: Die Vantage-Aktie legte nach der Veröf­fent­lichung der Stimm­rechte zu.

Quar­tals­zahlen: Vantage Towers baut weiter

Vantage Towers hat seine Quar­tals­zahlen vorge­legt. Das Unter­nehmen baute im dritten Geschäfts­quartal (geht analog zu Voda­fone hier bis Ende Dezember 2022) seine Stand­orte weiter aus. Gegen­über dem Vorjah­res­zeit­raum sei der Umsatz - ohne Durch­lei­tungs­ein­nahmen - um knapp fünf Prozent auf 263,7 Millionen Euro gestiegen, wie das Unter­nehmen mitteilte. Das Manage­ment ist nun zuver­sicht­lich, die obere Hälfte seiner Prognose für das noch bis Ende März laufende Geschäfts­jahr zu errei­chen. Vantage Towers ist im Akti­enindex MDax gelistet.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Eigent­lich bräuchten Voda­fone und seine Töchter drin­gend viel Geld und noch mehr Ruhe. Hoch­defi­zitäre Invest­ments wie beispiels­weise in Indien müssten längst aufge­löst sein, aber offenbar hätte das noch schlim­mere finan­zielle Folge­wir­kungen, die den Inves­toren kaum zu vermit­teln wären. Andere Voda­fone-Märkte sind auch große Baustellen (z.B. Spanien, Italien, Portugal), wo nichts mehr zu verdienen ist. Aber eine Konso­lidie­rung (rentable Zusam­men­legung von bislang unren­tablen Firmen) wollen die Regu­lierer nicht, weil sie Angst vor stei­genden Preisen haben. Statt­dessen haben wir weiter viele halb­fer­tige oder weiter wack­lige Netze.

In den Märkten, in denen Voda­fone noch gut dasteht, wie z.B. in Deutsch­land, müsste massiv Geld in den Netz­ausbau gepumpt werden, um dem Kunden zu erklären, warum sie bei Voda­fone sein und bleiben sollten und nicht beim Wett­bewerber. Der extreme Druck aus dem Voda­fone-Vertrieb müsste heraus­genommen werden, was aber die nächsten zwei bis drei Jahre Null­wachstum oder sogar einen Rück­gang der Zahlen bedeuten würde. Diese Ruhe würde drin­gend gebraucht, um neues Vertrauen bei den Kunden aufzu­bauen.

Bei der Mutter­gesell­schaft ist Cevian Capital zum Glück ganz ausge­stiegen. Dafür wird es bei der Tochter Vantage-Towers jetzt bald "zur Sache" gehen. Wieder funken Inves­toren dazwi­schen, die vermut­lich persön­lich alle ein Satel­liten­telefon in der Tasche haben und dabei gar nicht merken, dass ihr terres­tri­sches Invest­ment gar nicht so funk­tio­niert, wie es die Kunden erwarten. Nach­haltig wäre es, eine flächen­deckende Infra­struktur zu schaffen, mit der sich lang­fristig viel mehr Geld verdienen ließe.

Wo die privaten Unter­nehmen nicht inves­tieren wollen, muss der Staat einspringen, z.B. in Olbiers.