Staat & Orban-nahes Unternehmen kaufen Vodafone Ungarn

Voda­fone Ungarn kam auf keinen grünen Zweig, also wurde es mit kräftig Staats­hilfe gekauft, nun bleiben in Ungarn nur noch zwei Anbieter übrig. Greift die EU ein?

Wir hatten berichtet, dass der Mobil­funk- und Fest­netz­anbieter Voda­fone sich von seinem Invest­ment in Ungarn trennen will. Es lief wohl nicht mehr so gut, wie erhofft. Die Mutter­gesell­schaft Voda­fone PLC steht schon länger unter schwerem Druck von Inves­toren.

4ig kauft Voda­fone

Der unga­rische Staat und das heimi­sche Telekom-Unter­nehmen 4iG haben die unga­rische Tochter des Mobil­funk­anbie­ters die Voda­fone erworben. Die betei­ligten Seiten unter­zeich­neten den Kauf­ver­trag im Wert von 660 Milli­arden Forint (umge­rechnet 1,67 Milli­arden Euro), teilte 4iG heute mit.

51 Prozent an 4iG-Tochter, 49 Prozent an staat­lichen Investor

Vodafone Ungarn unterstützte Wasser-Polo. Zur wirtschaftlich-politischen Gemengelage nach dem staatlich finanzierten Verkauf an Nr.2 passt das Bild recht gut.

Foto. Picture Alliance / dpa Demnach erwirbt die 4iG-Tochter Antennna Hungaria 51 Prozent, der im Staats­besitz befind­liche Corvinus-Invest­ment­fonds 49 Prozent der Anteile von Voda­fone Magya­rorszag. Der Anbieter verfügt in Ungarn über einen Markt­anteil von 30 Prozent.

Über­ein­kunft vom August

Eine entspre­chende Vorüber­ein­kunft hatten die Seiten im vergan­genen August erzielt. Es handelt sich um eine der größten Über­nahmen der unga­rischen Wirt­schafts­geschichte. Zugleich ist sie umstritten.

Das Unter­nehmen 4iG, das in den letzten drei Jahren mit spek­taku­lären Akqui­sitionen auffiel, wird von Kreisen kontrol­liert, die dem rechts­popu­lis­tischen Minis­ter­prä­sidenten Viktor Orban nahe­stehen. Orban steht in der EU wegen Verstößen gegen Rechts­staat­lich­keit und Korrup­tion in seinem Umfeld in der Kritik.

Starke poli­tische Einfluss­nahme

Das unga­rische Inves­tigativ-Portal atlatszo.hu bezeichnet den 4iG-Mehr­heits­eigen­tümer und -Gene­ral­direktor Gellert Jaszai als eine "poli­tisch expo­nierte Person". Damit sind Poli­tiker oder Unter­nehmer gemeint, die im unmit­tel­baren Umfeld eines bestim­menden Poli­tikers agieren oder in dessen Sinne handeln.

Die 4iG-Tochter Antenna Hungaria erhielt außerdem von der staat­lichen Unga­rischen Entwick­lungs­bank einen Kredit in Höhe von 425 Millionen Euro für den Erwerb der Voda­fone-Tochter.

Soll die EU inter­venieren?

Eine Gruppe von inter­natio­nalen Rechts­experten appel­lierte unter­dessen an die EU-Kommis­sion, die Trans­aktion zu unter­binden. Es sei zu befürchten, dass sie eine massive Wett­bewerbs­ver­zer­rung auf dem Markt der Mobi­lan­bieter nach sich ziehen werde, schrieben die Experten, die sich die "The Good Lobby Profs" nennen, in ihrer Eingabe. Nach der Fusion gäbe es in Ungarn nur noch ein Duopol (Die Tochter der Deut­schen Telekom Telekom.hu und die oben erwähnte staat­lich gestützte 4ig.hu). Aus Brüssel war dazu noch nichts zu hören.

In Deutsch­land kann Voda­fone das Geld für den Netz­ausbau verwenden.